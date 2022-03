Macri y sus jueces mueven para voltear su único procesamiento

Es en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi quieren resolver la situación de Macri pese a que no se sabe aún si continúan su intervención en este caso.

Mauricio Macri está, por ahora, sólo procesado en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Por ahora, porque los tres jueces que nombró -dos de ellos a dedo y otro que lo visitaba en Olivos- llamaron a una audiencia para tratar ese procesamiento pese a que aún no tuvo resolución definitiva la recusación en su contra.

La cita para la situación procesal de Macri es para el próximo 12 de abril. Valeria Carreras, abogada de varios familiares del ARA San Juan, ya presentó un escrito para que se suspenda hasta que quede firme si los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados por Macri, pueden intervenir en el caso.

Los camaristas que intentarán salvar a Macri fueron designados por él. Uno es Llorens, el único que concursó para el cargo pero que El Destape reveló que visitó al ex presidente en la Quinta de Olivos, una irregularidad grave que Comodoro Py ya se ocupó de licuar. Los otros dos son Bruglia y Bertuzzi, designados a dedo por Macri por fuera del proceso constitucional y mantenidos en sus cargos por la Corte Suprema que si bien reconoció el dedazo dijo que se quedaran hasta que concluyan los concursos para sus reemplazos. Como esos concursos están bloqueados por la oposición en el Consejo de la Magistratura siguen allí.

Todo fue rápido: el miércoles el camarista Martín Doctrina Irurzun rechazó las recusaciones contra los tres jueces nombrados por Macri. El jueves fue feriado. El viernes Llorens, Bruglia y Bertuzzi se apuraron a citar a la audiencia para tratar el procesamiento de Macri. El Poder Judicial es lento cuando quiere.

En dialogo con El Destape Radio Carreras, que representa a varias de las familias de los tripulantes del ARA San Juan, aseguró que el llamado a esta audiencia es irregular. "Hasta que no esté firme quienes son los jueces que intervienen no se puede hacer una audiencia por el procesamiento de Macri”, explicó la abogada. Y agregó: “Los jueces que puso Macri se apuran para desprocesar a Macri. No quieren perder un minuto, pero por apurados se equivocaron”.

Tal como informó El Destape, el camarista federal Martín Doctrina Irurzun rechazó las recusaciones contra sus colegas Llorens, Bruglia y Bertuzzi. La recusación contra los tres camaristas nombrados por Macri la presentó la abogada Carreras. Invocó que Llorens, Bruglia y Bertuzzi podían tener amistad íntima con Macri, recalcó que dos de ellos fueron nombrados a dedo y cuestionó además su participación en otras causas de espionaje.

En apenas 3 páginas, Doctrina Irurzun rechazó esos argumentos. Por un lado dijo que la actuación de los jueces en otras causas no puede ser motivo de recusación. Por otro, que no hay demostraciones sobre “pérdida de neutralidad” de Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Por último, el autor de la doctrina para encarcelar funcionarios kirchneristas sostuvo que los jueces fueron designados en “un acto gubernamental”, obviando que no se cumplieron los pasos que marca la Constitución.

Para Irurzun, que tres jueces designados por Macri, dos a dedo y uno que lo visitaba en Olivos, intervengan en la única causa donde Macri está procesado, no es problema. En palabrerío jurídico, “carece de relación directa o indirecta con el ejercicio imparcial de la tarea que les cabe en la presente”.