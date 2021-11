Espionaje ilegal: sospechan que la firma de Macri fue falsificada

En caso de ser falsa, haría caer la apelación a la decisión del juez que le impidió salir del país.

La abogada de la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras, pidió una pericia caligráfica para comparar dos firmas de Mauricio Macri que presentan diferencias. En caso de que se encuentre una falsedad en la firma, entonces haría caer la apelación del ex presidente a la prohibición de salir del país decidida por el juez de Dolores Martín Bava.

Carreras pidió que la pericia compare las firmas de Macri en el documento que firmó para apelar la prohibición de salida del país y el presentado ante el juez Bava en la última indagatoria del miércoles pasado.

"En el día de hoy pedimos al juez de Dolores que ordene una pericia caligráfica sobre la firma del imputado Mauricio Macri. Dicha grafía difiere con su firma ante el juez y dicha firma coincide con el momento en que estaba en el exterior", indicó la abogada.

En las imágenes se observa que la supuesta firma que hizo desde Estados Unidos (la firma más pequeña) cuenta con una finalización que no se observa en la realizada frente al juez Bava en el juzgado de Dolores. Ahora resta esperar si el magistrado hace lugar al pedido de una de las querellas de los familiares.

Espionaje al ARA San Juan: citan a Caamaño, Aguad y De Andreis como testigos en la causa

Bava hizo lugar a un pedido del ex presidente Mauricio Macri y citó a ex funcionarios para que declaren testigos en la causa por presunto espionaje a familiares de submarinistas que perdieron la vida en el ARA San Juan. De esta forma, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y Fernando de Andreis irán a declarar en condición de testigos.

El magistrado convocó al exministro de Defensa para el 10 de noviembre a las 10 de la mañana; mientras que una hora más tarde le recibirá testimonio al exsecretario general de la Presidencia. Por otro lado, según Télam, convocó como testigos, para el 11 de noviembre, al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati y al exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre, entre otros, para que declaren como testigos, bajo juramento de decir la verdad.

Por otro lado, Martín Bava hizo lugar también al pedido de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristina Ritondo (que integra la comisión de control de los organismos de inteligencia) declaren como testigos, aunque en sus casos recibirán un pliego de preguntas para responder, dadas sus respectivas funciones institucionales.