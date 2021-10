ARA San Juan: Juntos por el Cambio se abroquela en defensa de Macri y ataca al juez Bava

El expresidente llegó ayer al país y se negó a ir a declarar. Ahora, la alianza opositora que conduce salió a amenazar al magistrado. Manes, se diferenció.

Juntos por el Cambio salió a atacar al juez que citó a indagatoria a Mauricio Macri. El expresidente llegó ayer al país y se negó a ir a declarar. Ahora, la coalición que conduce salió a amenazar al magistrado. “La conducta del Juez Bava es abuso de poder en plena campaña electoral”, afirmó la alianza opositora.

En un comunicado firmado por Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto afirmaron: "Desde Juntos por el Cambio manifestamos nuestra máxima preocupación frente a la conducta del Sr. Juez Federal subrogante de Dolores, Dr. Martin Bava, contra el ex Presidente Mauricio Macri en plena campaña electoral. Ante semejante desvío y abuso de poder, acompañamos el planteo de recusación de Mauricio Macri como herramienta legal para garantizar su derecho a ser escuchado por un juez imparcial".

"Creemos que cuestionar esos atropellos de un juez parcial y manifiestamente incompetente es también ejemplaridad republicana. En este sentido, nos solidarizamos con el ex Presidente Mauricio Macri y exhortamos a que la situación se resuelva de forma tal que consolide el mejor funcionamiento de la Justicia", cierra el escrito.

Hoy el expresidente Mauricio Macri recusó al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria prevista para hoy, en tanto la querella mayoritaria pidió la detención del exmandatario para garantizar su comparecencia.

En dos presentaciones al juzgado, el abogado Pablo Lanusse, que representa al expresidente, recusó por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" al magistrado, que citó a Macri a indagatoria y le solicitó que deje sin efecto la indagatoria hasta que ese planteo este resuelto y quede firme, según los escritos a los que tuvo acceso Télam. Allí se sostuvo que Bava mostró "prejuzgamiento" en el escrito del 1° de octubre último en el que citó a declaración indagatoria a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje ilegal que se efectuaron desde una base de la AFI en Mar del Plata a los familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan. En esa resolución, sostuvo la defensa, Bava dejó "plasmado su prejuzgamiento" y además "exhibe su carencia de mesura, prudencia, imparcialidad y serenidad", argumentó Lanusse.

Manes no defendió a Macri

Como contraparte del macrismo duro, el candidato de Juntos por el Cambio a diputado nacional de la Provincia Facundo Manes criticó a Mauricio Macri por no presentarse ante la Justicia a indagatoria por la causa que investiga espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, hundido en el Mar Argentino en 2017. “Me parece que Macri se debería presentar como cualquiera de nosotros", denunció en diálogo conA24.

Tras conocerse el comunicado por el cual el expresidente confirmó que no se presentaría a la indagatoria ante el juez Martín Bava por la causa de espionaje ilegal, Facundo Manes expresó su desacuerdo con el modo de manejarse del expresidente. En ese sentido el candidato sostuvo: “No me parece bien”. “Me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros” afirmó. “Yo no soy abogado pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir por más que sea injusta la causa”, argumentó Manes.