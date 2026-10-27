Apuestas: la Iglesia aprovecha la visita del Papa y presiona a Milei

La Iglesia Católica Argentina se fue convirtiendo en los últimos años en uno de los polos de poder que más resistencia opone a las políticas de Javier Milei. Acompaña las marchas de los jubilados todos los miércoles; reclama por fondos para alimentación, educación y salud; presionó a los diputados y a la Casa Rosada para que aprueben un proyecto de alivio y reconocimiento económico e institucional para las personas con discapacidad; y ahora –al amparo de la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina– busca un objetivo difícil pero no imposible: que el Senado saque del cajón adonde lo enterró el proyecto para regular la publicidad del juego en internet y lo convierta en ley. Algo que el gobierno de Milei resiste desde hace años.

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La Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una carta diez días atrás a cada uno de los senadores y también a la vicepresidenta Victoria Villarruel remarcando que es "impostergable" el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar. "Hace más de dos años que venimos alzando nuestra voz junto a las Pastorales Sociales de todo el país. En julio de 2024 lo expresamos con claridad: Apostar no es un juego. Advertimos entonces sobre una realidad que crecía de manera preocupante y que afecta especialmente a niños, adolescentes y jóvenes", subrayaron los curas.

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El proyecto que respalda la Iglesia tiene sanción de Diputados, pero su trámite fue congelado por el oficialismo en el Senado, mientras el Gobierno buscaba impulsar un proyecto propio, en línea con el reclamo de las casas de apuestas más grandes, que sólo remarca la prohibición del juego que hoy ya es ilegal pero deja en pie la promoción y el incentivo al juego legal. La iniciativa opositora, que los curas francisquistas buscan que se convierta en ley, es en cambio mucho más ambiciosa. Entre sus puntos principales, el texto:

Prohibe de forma total la publicidad de las plataformas de apuestas en internet. No importa si son legales o ilegales. Ninguna de esas empresas podrá promocionarse ni en tandas publicitarias de medios masivos ni en la vía pública, en redes sociales, en camisetas o estadios de fútbol, o en el patrocinio de eventos. Es una propuesta que sigue el ejemplo de lo que pasó con la promoción de los cigarrillos, hoy prohibida.

Elimina y prohíbe los bonos de bienvenida y los estímulos comerciales, como créditos promocionales gratuitos o cualquier otro tipo de incentivo a apostar.

Promueve un agresivo control tributario y de transacciones sobre toda la cadena de comercialización del juego en línea.

El proyecto tuvo media sanción en Diputados el 27 de noviembre de 2024, por lo que en apenas un mes perderá estado parlamentario. En aquella oportunidad tuvo amplio apoyo del arco opositor e incluso lo votaron diputados que hoy son prácticamente oficialistas. Entre los 140 votos a favor, se contaron los de Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Mientras que La Libertad Avanza y el PRO se repartieron entre los votos en contra (36) y las abstenciones (59). El PRO históricamente defendió a los empresarios del juego y fue el partido que legalizó las apuestas virtuales en el área más poblada del país, cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en 2018, en las gestiones de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta respectivamente.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social ya reclamó en febrero y en octubre del año pasado que el Senado trate el proyecto que continúa cajoneado. Pero decidió reiterar la exhortación a menos de un mes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, y mientras el gobierno de Milei intenta evitar cualquier tipo de roce con el líder religioso que congregará multitudes.

"Los daños del juego son evidentes –dice la Iglesia– y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades. Tampoco estamos ante una percepción aislada: distintos estudios e investigaciones aportan evidencia concreta sobre la magnitud de este fenómeno y sobre los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de las personas, con un impacto particularmente grave en los menores y en quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", subraya el texto que recibieron todos los legisladores.

Y aún más: "Advertimos que ´no hacer nada` también es una decisión. Y, en este caso, sería una decisión profundamente lamentable: significaría privilegiar los intereses de una pequeña minoría por encima del cuidado del conjunto de la sociedad que ya enfrenta numerosas situaciones de sufrimiento, desigualdad y desprotección", sostiene el texto de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Por eso, la institución les reclama a los senadores "que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les ha confiado, que retomen de inmediato el tratamiento del proyecto, que generen los acuerdos necesarios y que hagan todo lo que esté a su alcance para que pueda convertirse en ley".