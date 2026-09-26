Un anuncio clave para hoteles, restaurantes y librerías de CABA: no pagarán ABL en 2027

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este sábado que hoteles, restaurantes y liberarías no pagarán ABL durante el primer semestre de 2027, al disertar en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural. "Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien", lanzó. La medida beneficiará a miles de locales de gastronomía y de la industria hotelera.

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"Tenemos la vocación de consolidarnos como un hub de turismo nacional e internacional. Esta industria hace posible que la Ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos", dijo Jorge Macri en La Rural, durante la inauguración de la FIT, que cumple 30 años de vida.

Durante su discurso, el alcalde porteño resaltó que entre enero y julio de este año arribaron al país "1,6 millones de turistas internacionales", lo que representó "un 19% más que en 2025". "Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien", deslizó.

Según los datos que brindó, esta decisión abarcará alrededor de 7.000 locales gastronómicos, 380 librerías y cientos de hoteles.

Macri estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan; el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes; y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Por qué decidió eliminar ese impuesto

El jefe de Gobierno porteño describió la medida de eliminar ABL para esos locales como "una declaración de principios" que consiste en que haya "menos carga para quien invierte" y "menos carga para quien genera empleo".

"Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16 mil millones al año", detalló.