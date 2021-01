Hackearon el usuario de Macri en Anses: pusieron MMLPQTP

El usuario del ex presidente de Mauricio Macri en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue modificado y le cambiaron el mail, donde pusieron que las iniciales de un conocido insulto: "MMLPQTP@HOTMAIL.COM".

Desde la Anses informaron en un comunicado que abrieron una investigación para "dilucidar si la denuncia pública de la modificación del correo electrónico y su teléfono celular en el perfil de MI ANSES del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, fue llevada a cabo por personal del organismo o cambiado mediante su Clave de la Seguridad Social vía web".

El entorno de Macri enfatizó que no fue el ex presidente quien cambió el usuario y sostuvieron que se enteraron de la modificación porque el martes le llegó un mail donde alertaba el cambio de datos. También pusieron un número falso de teléfono del ex jefe de Estado.

Asimismo, en las imágenes figura que el estado civil de Macri es soltero cuando en realidad está casado con Juliana Awada. De acuerdo a La Nación, el PRO en la Cámara de Diputados enviará al "Poder Ejecutivo que, en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, y a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), informe respecto a la modificación no autorizada de datos en la plataforma digital Mi Anses del expresidente Mauricio Macri".

Analizan sanciones a empresas por irregularidades en el ATP

El gobierno nacional analiza las empresas que recibieron fondos públicos para el pago de salarios del programa de Asistencia de Emergencia a Trabajo y la Producción (ATP) e incumplieron con los requisitos de no operar con el denominado dólar financiero. La Comisión Nacional de Valores (CNV) detectó 2066 empresas con serias irregularidades en el cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder al beneficio, las cuales ya fueron notificadas por la AFIP. Según pudo saber El Destape, esta semana decidirá el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP, que componen los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo y AFIP cuál será la sanción y los intereses punitorios con los cuales deberán devolver la ayuda recibida del Estado.

El Programa ATP contempla un subsidio estatal para que las empresas puedan pagar parte de salarios y aguinaldos de la nómina laboral, como paliativo el impacto negativo que generó la pandemia en la actividad económica. Como requisito, se pide, por obvias razones, que no distribuyan utilidades ni fuguen divisas a través de operaciones de mercado abierto, como el denominado contado con liquidación o dólar MEP.

Cuando se ajustó esa normativa, rápidamente salieron empresas, como Techint, a ofrecer devolver la ayuda, dado que tenían en mente seguir dolarizándose y repartiendo ganancias. El otro caso fue Clarín, que intervino fuerte en el mercado de contado con liquidación, tal como informó este medio, y que tras las críticas al Grupo, también devolvió el ATP. Para esto la AFIP había dispuesto un mecanismo de devolución. De acuerdo con datos de Jefatura de Gabinete, hubo 175 bajas voluntarias de empresas al ATP.