La definición de Aníbal Fernández sobre Mauricio Macri que descolocó a Viviana Canosa

Anibal Fernández descolocó a Viviana Canosa al categorizar a Mauricio Macri como un "mamerto" por haber generado una gigantesca crisis económica y social en el país.

La conductora le exigió que fuera picante en la entrevista que le realizó en Canal 9, pero le pidió que no usara ese adjetivo peyorativo para calificar al expresidente: "Nunca le diría mamerto al mamerto", fue la respuesta del ex jefe de Gabinete.

"Ese mamerto fue presidente e hizo el daño que hizo a la Argentina que no te haces idea. Lo digo no para agraviarlo, porque no me interesa. Solo lo defino. Es un mamerto. Y ese tipo fue presidente de la Argentina", insistió Aníbal Fernández.

"Lo que yo estoy describiendo es el daño que puede hacer un tipo que no tiene idea y que es absolutamente burro", cerró.