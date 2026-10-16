Angustia en la CGT: la salud del Papa, el paro de noviembre, el diálogo con empresarios y el acto por el 17 de octubre

Luego de sumar algunas columnas en la marcha universitaria y que el triunvirato participara del acto central por la ley de financiamiento, la CGT evalúa su futuro. Tras depositar buena parte del plan de acción en la visita del Papa León XIV, la cúpula sindical analiza el próximo paso dado el estado de salud del Sumo Pontífice.

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Al palpitar el clima de hastío que se vivía ayer en Plaza Congreso, los dirigentes empiezan a madurar la idea de una nueva convocatoria para el mes de noviembre, ya que descartan la llegada de Su Santidad. Desde hace meses las expectativas estaban puestas en que el mensaje del líder de la iglesia católica a favor de los trabajadores, la dignidad y los humildes sirviera para cambiar el clima político, social y callejero.

La cúpula protagonizó varios encuentros con miembros de la Conferencia Episcopal y el mes pasado se concretó un viaje al Vaticano en la búsqueda de una audiencia con León XIV en el país. Previo a conocer que debía ser operado por cáncer de pulmón, la energía estaba depositada en la elaboración de un documento conjunto con empresarios para entregarle durante uno de los actos oficiales en la UCA. Hubo ronda de encuentros con centrales regionales y la UIA.

Las mentes sindicales coincidian en que los 3 días de gira del Papa iban a generar un clima transformador, con amplia movilización social. Sin ese acontecimiento a la vista, deberán llevar adelante la organización y conducir el desencanto . “Antes de que termine noviembre tendremos una marcha nacional con un paro de actividades, seguramente”, afirmó el triunviro Jorge Sola debajo del escenario universitario frente al Congreso.

Una movilización federal con un eventual cese de actividades era lo que estaba planeado como estocada final del plan de lucha con medidas “a la francesa”, que incluía paros por actividad y acompañamientos puntuales, como ayer al sector estudiantil y, semanas atrás, a los endeudados. Esa agenda que fue lanzada a mediados de año para el segundo semestre se diluyó de la mano de la esperanza que despertó el Papa.

"Acompañamos el reclamo por el financiamiento universitario, el tratamiento del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Hay inconsistencias entre un gobierno que no defiende a la república como corresponde y sus resortes. La calle le está reclamando la puesta en vigencia de una ley central pero también que haya una mirada social”, evaluó Sola. Las banderas y manifestantes con pecheras cegetistas fueron vistos en las inmediaciones de la plaza, por Solís e Hipólito Yrigoyen.

En el medio el día de la Lealtad mostrará un acto deslucido sin bombos en el histórico edificio de Azopardo que incluye un festival juvenil con cumbia y DJ en Chacarita.