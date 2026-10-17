El cirujano de León XIV habló sobre la salud del Papa y su viaje a Sudamérica

El cirujano que operó al papa León XIV de un tumor maligno de pulmón, el profesor Stefano Margaritora, aseguró que "no existen impedimentos médicos" para que realice su viaje a América Latina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. El médico a cargo de la intervención afirmó que el Sumo Pontífice evoluciona favorablemente tras la intervención y estimó que estará completamente recuperado en unos 10 días.

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"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", sostuvo Margaritora en una entrevista con los medios vaticanos. El especialista, catedrático de Cirugía Torácica de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de esa unidad en el Policlínico Gemelli de Roma, encabezó el equipo médico que operó al Papa el pasado martes 13 de octubre.

León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado y salió caminando del establecimiento, después de permanecer cinco días internado. Según el cirujano, sus análisis de sangre presentaban valores normales, la función cardíaca estaba en orden y la recuperación del pulmón intervenido avanzaba dentro de los plazos esperados.

Cómo descubrieron el tumor pulmonar del Papa

Margaritora explicó que el adenocarcinoma pulmonar fue detectado de manera fortuita durante unos estudios de rutina realizados por otros motivos. En esos exámenes abdominales, los médicos observaron una pequeña mancha en las bases pulmonares, una zona que puede aparecer en las imágenes debido a la posición del diafragma.

El especialista destacó que el hallazgo permitió identificar el tumor pese a que León XIV no presentaba síntomas respiratorios. En ese sentido, insistió en la importancia de los controles preventivos, especialmente entre las personas que tienen factores de riesgo, ya que los tumores pulmonares pueden desarrollarse sin manifestaciones clínicas en sus etapas iniciales.

Sobre la operación, el cirujano explicó que se trató de una intervención habitual para este tipo de lesiones: la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba el tumor. Además, aseguró que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y que la recuperación posoperatoria "fue satisfactoria".

Margaritora también destacó la predisposición del pontífice durante su internación. Según relató, León XIV siguió las indicaciones médicas, colaboró con los ejercicios de recuperación y mantuvo una actitud positiva durante los días posteriores a la cirugía.

El viaje a América Latina, en el horizonte

De acuerdo con la evaluación del cirujano, una recuperación física completa suele requerir alrededor de dos semanas, por lo que el cronograma previsto permitiría que el pontífice llegue en condiciones al viaje de noviembre.

La visita, programada entre el 6 y el 17 de noviembre, implicará desplazamientos en avión y actividades en distintos puntos de América Latina. Aunque el especialista consideró que no existen razones clínicas para impedirla, la evolución de León XIV y las evaluaciones médicas seguirán siendo determinantes para confirmar su estado antes de la partida.