La nueva fake news de Clarín y La Nación contra Amado Boudou: no es asesor de La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contó en una entrevista que mantuvo una conversación cotidiana con el ex vicepresidente Amado Boudou y le comentó un asunto que debían resolver sobre en la provincia por el nivel de endeudamiento que tienen los empleados públicos. El ex ministro de Economía le dio un consejo sobre qué podía hacer. Esa simple conversación entre “compañeros” fue transformada por el Grupo Clarín y sus medios satélites en una noticia de que el ex funcionario iba a trabajar como asesor de Quintela.

En la entrevista con Somos Radio, el mandatario riojano relató: “Ayer estábamos conversando con el compañero Amado (Boudou), donde le contábamos que necesitábamos resolver un temita en particular, que queremos desendeudar al sector público, a los empleados público”; y advirtió que los trabajadores estatales riojanos “tienen su salario comprometido con las financieras encubiertas (como Garbarino) que con sus intereses dejan comprometido el salario de los trabajadores”.

El consejo del ex funcionario fue en línea a que el Banco La Rioja “compre la deuda que los trabajadores tienen, dándole un crédito a una tasa muy blanda y pagarán la deuda con un interés anual del 10%”. “Le consultamos a Boudou, me djio que íbamos a ir a la vanguardia y producir algo que nunca se hizo y nosotros lo podemos hacer sin perder plata”, enfatizó.

“Yo tengo un aprecio especial por él. Nos ayudó muchísimo cuando estuvo en ANSES. Ayer me emocionó verlo, verlo bien, verlo con esa sonrisa. Si me está escuchando, quiero enviarle un saludo enorme. Yo nunca me avergoncé de los compañeros que sufrieron persecuciones”, valoró el gobernador.

En ningún tramo de la entrevista, Quintela anuncia o confirma que Boudou sea un asesor económico del Gobierno provincial. En ningún momento, habla de “contratación” o que sea un asesor permanente, pero los medios como Clarín, Infobae y La Nación junto a los demás medios satélites se les pasó “chequear” la información y llenaron sus portados con una noticia que no es cierta.

Ante la catarata de fakenews, la gobernación de La Rioja sacó un comunicado para desmentirla operación periodística. “Tras la difusión de una falsa información que fue difundida por un medio local y replicada por medios nacionales donde se asegura que Amado Boudou es asesor del Gobierno Provincial, éste desmiente que sea cierto e invitó a los medios de comunicación a informar a la sociedad con objetividad pero sobre todo con la verdad”, aseveró la Provincia.

El Ejecutivo provincial negó “categóricamente” que el ex titular de Anses sea parte del grupo de asesores y explicó que Quintela “mantiene una buena relación” y que “como parte de una conversación sin formalismos (como muchas de las que mantiene diariamente el primer mandatario), entre diversas cuestiones charlaron sobre la situación de deuda que mantienen los empleados públicos a causa de los créditos tomados y el exfuncionario nacional dio su opinión al respecto”.

“Este hecho fue utilizado para armar una operación de prensa y aseverar que el exvicepresidente es asesor del Gobierno”, denunciaron desde el Gobierno riojano.