El gobernador de La Rioja reveló la charla que tuvo con Amado Boudou y desmintió a Clarín

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, desmintió que haya vinculado al exvicepresidente Amado Boudou como asesor de su Gobierno y desbarató la operación mediática montada por el Grupo Clarín y otros medios opositores.

“Un compañero mantuvo una charla informal con Boudou. Lo saludé y me emocioné. Nos dio una mano enorme cuando estuvo en el Anses y es una persona a la cual respeto mucho desde el punto de vista intelectual y político. Le conté las cosas que queremos hacer”, aseguró el mandatario provincial, en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo explicó que “instalaron que Boudou va a ser asesor del gobierno de La Rioja. Simplemente me dio una opinión sobre algo que queríamos hacer. Yo no se lo pedí ni él me lo pidió a mí”.

Quintela señaló que viene "planteando la necesidad de desendeudar el sector público. Los empleados que pagan tasas en un alto nivel. Negociar con los acreedores del sector público, a favor de la gente” y puntualizó: “Quiero usar los fondos públicos para ayudar al sector público del mismo que los usé para ayudar a otros sectores. Como los privados y los vulnerables”.

“Aplicamos políticas activas para ayudar a los riojanos”, señaló el gobernador. Además, explicó otra de sus políticas. “Pedimos que se cierren los hiper y los supermercados los días domingo. Es para que trabajen los comercios de cercanía. Los comercios riojanos”.

Sobre la situación del coronavirus en su provincia, describió: “Está bajo control. Tuvimos 60 casos, de los cuales 36 se recuperaron. Las personas que están en proceso de recuperación gozan de buena salud”.