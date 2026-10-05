Alonso cruzó a Bullrich: “El que las hace las paga ocurre en PBA donde sí trabajamos”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se diferenció de Nación en relación a las políticas adoptadas en provincia de Buenos Aires para combatir el delito en relación con el Gobierno Nacional: “Hay 18 mil presos más en nuestro sistema penitenciario”, dijo y chicaneó a su par nacional, Patricia Bullirch: “El que las hace las paga ocurre provincia de Buenos Aires porque acá sí trabajamos”.

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En la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno, Alonso se refirió a las medidas de seguridad adoptadas en territorio bonaerense durante la gestión de Axel Kicillof y contrarrestó el discurso de Nación que afirma que la provincia de Buenos Aires “es un baño de sangre”. En ese sentido, recordó que al mismo tiempo, el gobierno Nacional “dice que somos el país de América más seguro; y la provincia de Buenos Aires tiene menos homicidios que Uruguay y Chile, esto es algo inédito”. Según estadísticas oficial, hay 4,6 homicidios cada 100 mil habitantes. “Es el resultado de muchísimo trabajo en conjunto con la policía, jueces, fiscales, y con los 135 intendentes”, afirmó Alonso.

En esa línea remarcó que “el que las hace las paga en Provincia de Buenos Aires, porque acá sí trabajamos. Hay 18 mil presos más en el sistema penitenciaron desde que Axel (Kicillof) es gobernador. En mi gestión, que comenzó en 2023, hay 8.635 presos más, ¿saben cuántos presos más hay en el sistema penitenciario federal que depende del Gobierno Nacional? 1.000 presos más… Parece que no la están pagando las que las hácen respecto de la acción nacional”.

A modo de ejemplo, el funcionario provincial citó la detención que hicieron a Juan Ramón Ortigoza, alias “El Groso”, un histórico del negocio de la droga en Retiro. “Hace poquito detuvimos al líder narco más importante de la villa 31, porque comercializaba en diferentes puntos del sur del Conurbano”, narró Alonso y agregó: “cuando lo detuvimos, nos encontramos que ya había sido detenido y juzgado; lo condenaron y expulsaron de la Argentina hace 4 años”.

Sin embargo, “lo fuimos a buscar y estaba en la Villa 31”, afirmó el ministro de Seguridad. “Entonces las fronteras no existen”, denunció y dijo que “tienen a los narcos a minutos de la Casa de Gobierno, la Villa 31 está a minutos de Casa de Gobierno, tenían que expulsarlo y estaba ahí”.

El “baño de sangre” en provincia de Buenos Aires

Por otra parte, se refirió al “baño de sangre” que desde el gobierno libertario acusan que existe en provincia de Buenos Aires. “Hay una necesidad de insistir con el baño de sangre, porque la situación económica es desastrosa en nuestro país, quieren instalar esa mentira”, destacó.

De esta manera, Alonso contó que las estadísticas oficiales “las arma la Procuración de la Provincia de Buenos Aires y muestran cómo se han reducido los homicidios drásticamente”. Amén de ello, remarcó la necesidad de seguir trabajando al respecto: obviamente que el delito existe, como en cualquier sociedad ocurren robos, homicidios, y nosotros trabajamos para bajarlo”.

“El delito que más ha crecido desmesuradamente es la violencia intrafamiliar, es el mayor problema que estamos teniendo”, contó Alonso y dijo que ello “es fruto del nuevo escenario (social) que atravesamos, en donde la principal causa de muerte son los suicidios, lejos del los lamentables 86 homicidios en ocasión de robo”.