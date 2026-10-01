Kicillof entregó 175 viviendas: “Hay otra manera de gobernar: con trabajo, esfuerzo y corazón”

En un emotivo acto, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la entrega de 175 nuevas viviendas para mujeres que fueron víctimas de violencia de género y para personas externadas del hospital Alejandro Korn. El nuevo barrio está ubicado en Melchor Romero, La Plata. El mandatario hizo especial hincapié en que “no era un acto tradicional más”. “Estamos haciendo mucho más que entregar 175 viviendas: estamos mostrando el resultado de un trabajo colectivo de todo el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para reconocer derechos y mejorar la calidad de vida de las familias bonaerenses”, agregó.

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Además, Kicillof se emocionó y dijo que “parecía imposible, pero lo logramos porque en la provincia hay otra forma de gobernar: con trabajo, esfuerzo y, fundamentalmente, con mucho corazón”. Del acto, participaron las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente de La Plata, Julio Alak.

El nuevo barrio ocupa siete manzanas en la zona lindera al hospital Alejandro Korn y garantiza el acceso a la vivienda a más de 600 personas. Fue el resultado de una inversión de $48.774 millones y de un trabajo coordinado entre diferentes áreas del Estado provincial, el municipio y empresas privadas para llevar a cabo también las obras de infraestructura urbana necesarias y garantizar la provisión de servicios.

“Ante la crueldad, la ignorancia y el odio que se expresan desde el Gobierno nacional, nosotros respondemos de esta manera: reconociendo derechos y promoviendo la inclusión con políticas que hagan de nuestra provincia y de nuestro país un lugar del que estemos orgullosos”, concluyó Kicillof.

Vale remarcar que del total de casas, 145 fueron destinadas a mujeres que sufrieron violencia de género y formaron parte del programa “Ellas Hacen”, y familias en casos que fueron judicializados. El resto de las viviendas fueron para usuarios de servicios de salud mental, quienes contarán allí con atención de equipos interdisciplinarios. De esta forma, se marca un nuevo hito en la política provincial de desmanicomialización.

“En este barrio se puede ver un proyecto de provincia y de país: después del abandono que generaron las políticas neoliberales, comenzó una etapa de reparación y reconstrucción, que pone nuevamente en el centro el derecho a la vivienda digna y a que todas las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias”, sostuvo la ministra Estela Díaz.

En tanto, Batakis destacó que “estas viviendas son el resultado de muchos años de trabajo, de esfuerzo y coordinación entre diferentes áreas de un Estado provincial que está presente, que se dedica a gestionar y que hoy trae justicia y derechos a muchas familias bonaerenses”.

“Este es un hecho de reparación social e histórica: a partir de la decisión política de nuestro Gobernador, estamos construyendo una sociedad que les brinda oportunidades a todos, especialmente a quienes padecen y sufren alguna enfermedad mental”, sostuvo Kreplak y señaló: “Este hospital, el más antiguo de la provincia, se transforma en un centro de salud que cura y cuida a su población, como siempre debió ser”.

En tanto, Alak remarcó: “Esta obra reivindica los derechos de sectores vulnerables de nuestra sociedad: estas casas representan un modelo de integración social y expresan el sueño de un país distinto, con acceso a la vivienda digna para todos y todas”.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, y el subadministrador, Hernán Ralinqueo; y las subsecretarias de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani; de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza; de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández; de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Solange Marcos.

También participaron los subsecretarios de Energía, Gastón Ghioni; de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; de Políticas de Cuidado, Jonatan Konfino; de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, Julián Talento; y de Derechos Humanos, Matías Moreno; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez; el asesor del Gobernador, Agustín Simone; los presidentes del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; y del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; y el dirigente Daniel Gollan, entre otros.