Alertan por la caída del consumo de frutas y verduras en Corrientes: alcanzó hasta un 23,2% en julio

En el marco de la crisis económica que golpea a las familias argentinas, un estudio de Politikón Chaco ubicó a Corrientes como la provincia con el peor retroceso en ventas de frutas y verduras. Con un desplome real del 23,2% interanual en el mes de julio según el INDEC, Juan Pablo Valdés suma un nuevo dato crítico en su gestión.

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Los adultos mayores son los más afectados por este derrumbe. “Antes venían y compraban para toda la semana, ahora llevan de a puchitos”, sostuvo a Radio La Red Corrientes un comerciante de la Feria de la Ciudad, quien argumenta que es una señal de que "ya no llegan a fin de mes".

Para aliviar el bolsillo, los consumidores recurren cada vez más a las promociones. “La mayoría quiere llevar un poquito de todo, así que piden precio, buscan ofertas o preguntan si tenemos combos para un guiso o una sopa”, señaló el comerciante sobre la nueva rutina de compra.

El derrumbe correntino fue diez veces superior al crecimiento de otras jurisdicciones y se ubicó muy por encima del promedio nacional que fue de -2,1%. Las cifras oficiales correspondientes a agosto y septiembre se conocerán este 22 de octubre.

Caídas en todos los rubros

El deterioro no quedó concentrado en un solo sector de los supermercados. Por el contrario, la tabla de Politikon Chaco muestra que todos los rubros relevados tuvieron variaciones negativas en Corrientes durante julio. Bebidas cayó 29,3%; Almacén, 21,9%; Panadería, 28,3%; Lácteos, 22,4%; Carnes, 19,3%; Verduras, 18,1%; Rotisería, 32,8%; Limpieza, 23,1%; Indumentaria, 22,1%; Electrónicos, 20% y Otros, 23,2%.

La magnitud de la caída resulta todavía más marcada al compararla con el comportamiento de otros distritos. En julio, cinco jurisdicciones lograron aumentar sus ventas reales: Neuquén 4%, La Pampa 3,6%, Santiago del Estero 2,5%, Río Negro 1,6% y CABA 0,7%. Corrientes, en el extremo opuesto de la tabla, quedó con -23,2%.

En términos nominales, los supermercados correntinos facturaron $22.767 millones durante julio, mientras que en el acumulado enero-julio alcanzaron los $163.380 millones. Sin embargo, el informe aclara que las variaciones porcentuales se expresan en términos reales y que para las provincias se utiliza una deflactación mediante el IPIM, siguiendo la metodología de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

Otra cifra que se suma al deterioro del consumo en Corrientes, tiene que ver con la carne. En los primeros siete meses del año, la venta de carne cayó 12% interanual y el promedio por habitante se ubicó en 46,3 kilos anuales. Hugo Lucena, comerciante del Mercado de Productos Frescos de la provincia de Corrientes, señaló que los cambios de hábito se profundizan. “La gente ya no compra por kilo, compra por lo que tiene, para el día, para el momento, para el mediodía o para la noche”, describió sobre la caída del poder de compra desde la asunción del presidente Javier Milei.