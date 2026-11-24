Uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, confirmó que "antes de mediados de diciembre" habrá una nueva "acción directa" contra el Gobierno de Javier Milei que incluirá un cese de actividades en los puestos de trabajo de todas las ramas de la economía. También confirmó que la medida protesta incluirá al sector del transporte.

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"Antes de mediados de diciembre tenemos una mediad de acción directa que va a ser de cese de actividades en los puestos de trabajo", dijo Sola en declaraciones Futurock.

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