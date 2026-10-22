Alerta por El Niño: el Comité de Cuenca del Río Salado se reunió para coordinar acciones de prevención

Los ministros de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron el Comité de Cuenca del Río Salado para coordinar acciones de prevención ante el fenómeno climático de El Niño. Junto a intendentes de la región, se analizaron las obras y las medidas de mitigación del riesgo hídrico.

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Durante la jornada se presentó el visor hidrometeorológico, una herramienta que integra información de distintos organismos provinciales para mejorar el seguimiento de las condiciones hídricas y facilitar la toma de decisiones. También se expusieron las obras en marcha, los proyectos previstos y las medidas de adaptación y mitigación del riesgo hídrico correspondientes a las subregiones A2 y A3.

De la reunión participaron los intendentes Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Franco Flexas, de General Viamonte; María José Gentili, de 9 de Julio; María Celia Gianini, de Carlos Tejedor; Salvador Serenal, de Lincoln; Daniel Stadnik, de Carlos Casares; Luis Ignacio Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen y Sergio Barenghi, de Bragado.

También estuvieron presentes autoridades de la Autoridad del Agua (ADA), de la Dirección Provincial de Hidráulica, representantes de CARBAP, de la Sociedad Rural de Bragado y productores de la región.

Al respecto, Rodríguez destacó la importancia de anticiparse a los escenarios climáticos y profundizar el trabajo conjunto: “Venimos trabajando desde que empezaron a aparecer los primeros pronósticos de El Niño, y nos planteamos distintos ejes de trabajo que tienen que ver con compartir información fidedigna, avanzar con las tareas de limpieza de canales y caminos rurales, y sostener las obras estructurales”.

La estrategia del gobierno bonaerense

En ese sentido, explicó que la estrategia provincial contempla 3 componentes fundamentales: la generación y sistematización de información para mejorar los diagnósticos; las intervenciones preventivas, como la limpieza de canales y el mantenimiento de caminos rurales; y el avance de las obras hidráulicas estructurales.

Sobre el último punto, el ministro destacó los avances vinculados al Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, con trabajos correspondientes a la etapa 5 y al Nodo Bragado. Asimismo, subrayó la importancia de estos encuentros para compartir diagnósticos, evaluar las acciones en curso y ajustar las intervenciones de acuerdo con las necesidades de cada distrito.

Los comités de cuenca constituyen ámbitos de articulación entre los municipios, los organismos provinciales y los actores de la sociedad civil para coordinar la gestión hídrica. En el caso de la subregión A3, su área de influencia comprende nueve partidos del noroeste bonaerense: Carlos Casares, 9 de Julio, Pehuajó, Bragado, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor, Daireaux, Hipólito Yrigoyen y Lincoln.

La presentación del visor hidrometeorológico se inscribe en una estrategia de integración de datos que busca mejorar el seguimiento de las condiciones de la cuenca y brindar información confiable para la planificación de las intervenciones. El objetivo es fortalecer la coordinación entre los organismos técnicos, los gobiernos locales y los productores, especialmente frente a escenarios de excesos hídricos.

Como parte de la agenda territorial, Javier Rodríguez también participó de una reunión de la Mesa de Emergencia de 9 de Julio junto a la intendenta María José Gentili; el secretario de Obras Públicas, Cristian Poggi; la concejala Julia Crespo; el presidente de la Sociedad Rural local, Hugo Enriquez; y la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Patricia Gorza.

El encuentro permitió abordar la situación hídrica del distrito y la necesidad de sostener la articulación entre el Estado y las entidades rurales para identificar los puntos críticos y coordinar las intervenciones necesarias.

La planificación de los trabajos en canales y caminos rurales requiere considerar el funcionamiento integral de la cuenca, de modo que las intervenciones en un sector no generen perjuicios en otros. En ese marco, la Provincia viene impulsando instancias de coordinación técnica y territorial para priorizar las tareas y mejorar el manejo de los excedentes hídricos.