Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste con su nueva postura pro Malvinas, desde el Reino Unido anunciaron que reforzarán la seguridad de sus territorios británicos de ultramar, incluidas las islas ubicadas a poco más de 400 kilómetros de Argentina. Se trata de más de 23 millones de dólares, que estarán dirigidas a "combatir el crimen organizado, la violencia y las nuevas amenazas a la seguridad".

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"El nuevo apoyo se centrará en la policía, la justicia penal y las prisiones, la seguridad marítima, la ciberseguridad y las capacidades de protección. Asimismo, se aprovechará la experiencia del Reino Unido para facilitar un mayor intercambio de información y cooperación entre los Territorios", indicó el Reino Unido en un comunicado oficial.

Según detallaron, será una nueva financiación de 18 millones de libras esterlinas para los 14 enclaves que tiene Reino Unido en distintas partes del mundo, incluidas las Malvinas. Significan más de 23 millones de dólares extra para cada territorio.

"Se centrará en la policía, la justicia penal y las prisiones, la seguridad marítima, la ciberseguridad y las capacidades de protección. Asimismo, se aprovechará la experiencia del Reino Unido para facilitar un mayor intercambio de información y cooperación entre los Territorios", se añadió.

Por qué los británicos refuerzan la seguridad

El anuncio se da días después de que representantes argentinos y británicos se encuentren cara a cara en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde la delegación argentina pidió que el Reino Unido deje de explotar hidrocarburos "unilateralmente" con el proyecto Sea Lion.

Este fin de semana, el canciller Pablo Quirno volvió a insistir en el reclamo argentino por el petróleo que pretende extraer esa empresa británica a apenas 200 kilómetros al norte de las islas.

"Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos", sostuvo el canciller al participar de un programa de El Trece.

Por otra parte, el canciller señaló que la resolución podría conocerse el próximo sábado 28 de noviembre, cuando está previsto que el TIDM se pronuncie sobre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina.