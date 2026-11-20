La petrolera de capitales israelíes Navitas, que está a cargo del desarrollo offshore Sea Lion, afirmó que las acciones legales impulsadas por la Argentina en las instancias internacionales y las medidas sancionatorias que anunció el gobierno de Milei no tendrán efecto y reafirmó el objetivo de extraer petróleo cerca de las Islas Malvinas. Además, la petrolera afirmó que Gran Bretaña apoya el desarrollo del proyecto Sea Lion.

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Navitas informó este viernes que también tiene avanzado el proceso para reemplazar a los dos contratistas de Sea Lion que decidieron salir del proyecto luego de las medidas del gobierno argentino, que precisamente apuntan a implementar sanciones no sólo a Navitas y Rockhopper, sino también a los proveedores que contraten para impedir que se concrete el proyecto.

La compañía no aclaró quiénes serán los dos nuevos contratistas de Sea Lion. Si se concreta el reemplazo de los proveedores, será un hito relevante para Navitas y Rockhopper, dos empresas pequeñas en el escenario internacional petrolero.

Navitas hizo público este viernes el informe trimestral con cierre al 30 de septiembre -una instancia habitual que realizan las compañías listadas en bolsa- donde hace un balance de los avances operativos y financieros del proyecto offshore Sea Lion, donde prevé extraer 55.000 barriles diarios de petróleo en la primera fase a partir de marzo de 2028.

Además, la compañía realizó un pormenorizado detalle de los avances de Shenandoah, un proyecto offshore de petróleo y gas que comenzó a producir en julio del año pasado y que está ubicado en el Golfo de México (en aguas federales de Estados Unidos) donde participa con un 49%. Su socio en ese proyecto es la compañía Beacon Offshore Energy, que es el operador y tiene un 51% de la participación.

Análisis de Navitas

Esta vez el informe trimestral de Navitas tiene un extenso análisis sobre las medidas que tomó el gobierno argentino para que no prospere la explotación de hidrocarburos sin la autorización de la Argentina.

Navitas desestimó que las acciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei tengan un impacto concreto en el proyecto Sea Lion. “No se prevé que los acontecimientos descritos afecten de manera sustancial y adversa al proyecto ni su cronograma”.

Navitas informó a los accionistas que sus asesores legales creen que “las consecuencias jurídicas se limitan al territorio argentino y cualquier intento de ejecución en jurisdicciones fuera de la Argentina estará sujeto a las leyes y tribunales competentes de esas jurisdicciones”. El documento de Navitas también hace referencia a la caída del proyecto en el Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocido como “Ley Malvinas”), que impulsó la Casa Rosada.

Esta semana el proyecto de ley no pudo avanzar en el Poder Legislativo porque el oficialismo no logró los apoyos suficientes. Los cuestionamientos de la oposición apuntaron a que el texto involucra a temas de seguridad interior que no tienen que ver con el reclamo de soberanía sobre Malvinas y que el proyecto redujo el alcance de las sanciones internacionales por un pedido de Estados Unidos, entre otras críticas.

En concreto, Navitas señaló que “el proyecto de ley aún no ha sido aprobado y no es posible estimar si se aprobará, cuándo se aprobará, ni en qué versión. De aprobarse, se prevé que la exposición derivada del proyecto se centre en los activos y actividades en la Argentina. La sociedad (Navitas y Rockhopper) no posee activos ni actividades en la Argentina”. Y añadió que “no se espera que las sanciones administrativas ni el proyecto de ley tengan un efecto adverso significativo sobre Sea Lion ni sobre Navitas y Rockhopper”.

Tribunales internacionales y apoyo de Gran Bretaña

Otro punto destacado del análisis que difundió Navitas sobre los avances del proyecto Sea Lion tiene que ver con las instancias internacionales que se realizaron hasta el momento y cuáles podrían ser sus efectos. Navitas puso el foco en el apoyo de Gran Bretaña para que se concrete el proyecto Sea Lion. En las audiencias “Gran Bretaña aclaró que apoya el proyecto sin reservas y que su posición es que no se cumplen las condiciones para otorgar medidas cautelares en estas circunstancias”, destacó la compañía con base en Israel.

La Argentina inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido apelando al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Además, el tema se está tratando en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. Luego de las audiencias del 10 y 11 de noviembre, el “Tribunal del Mar” dará a conocer el 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino.

El análisis de Navitas advierte que “si el tribunal determina medidas provisionales que impidan o retrasen significativamente la continuación del proyecto, y Gran Bretaña y las Islas Malvinas deciden acatarlas, esto podría tener un efecto adverso sustancial sobre Sea Lion”.

Sin embargo, Navitas aclaró que sus asesores legales “estiman que las probabilidades de que la solicitud argentina sea aceptada son bajas. Esta evaluación se fundamenta, entre otros factores, en las alegaciones relacionadas con la supuesta falta de competencia del tribunal arbitral para debatir una controversia que involucre un conflicto de soberanía y en que la solicitud (argentina) no cumple con otros requisitos mínimos para la concesión de medidas provisionales”.

“Por consiguiente, no se prevé, a la fecha, un efecto adverso sustancial sobre el proyecto Sea Lion”, remarcó Navitas a sus accionistas en el último informe trimestral que se conoció este viernes. Además, afirmó que opera “con licencias válidas debidamente otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y con el apoyo del gobierno del Reino Unido”. El próximo sábado 28 de noviembre será una fecha relevante porque se conocerá el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Otro aspecto a tener en cuenta es si finalmente Navitas consigue reemplazar a los dos contratistas.