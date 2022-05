Alberto Fernández habló del caso Sebastián Villa: "Me da un profundo asco"

El presidente afirmó que la sociedad argentina no puede tolerar más la violencia y la desigualdad contra las mujeres.

El presidente Alberto Fernández afirmó que en la Argentina ya no debe haber más lugar al violencia machista y enfatizó al decir que el sometimiento sexual le da "un profundo asco" cuando le preguntaron acerca de la denuncia contra el jugador de Boca Juniors Sebastián Villa por abuso sexual e intento de homicidio.

"Es una pregunta muy difícil de responder para un presidente porque la opinión tiene un peso superlativo. No podemos tolerar más las conductoras (como las de Sebastián Villa) de ese tipo en Argentina. La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea y cada argentino, argentina y argentine (sic) debe ser respetado en la condición que dice. Nadie por su sexo puede someter a otro. Cuando pasa tenemos que ponernos del lado de la víctima", indicó.

El jefe de Estado evitó referirse directamente el caso Villa, pero evidenció su malestar por los casos de violencia machista como el denunciado contra Villa. "No aguanto más que las mujeres por ser mujeres no consigan trabajo o que cobren menos. El sometimiento sexual me da asco, me da un profundo asco", dijo en una entrevista en Radio con Vos.

Alberto Fernández pidió subir retenciones y alertó que debe contar con el apoyo de la oposición

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania que disparó el precio de los alimentos y materias primas en todo el mundo, el Presidente alertó que hay que resolver el problema que está haciendo un daño incalculable en África y América Latina, que desembocará en una hambruna mundial. En este sentido, el mandatario planteó que en la Argentina el problema es que los precios internos se acoplan con los internacionales sin justificativo y por eso pidió subir las retenciones, medida para la cual necesita la aprobación del Congreso de la Nación, hoy trabado por la dureza de la oposición.

En este marco, Alberto enfatizó en que el conflicto entre Rusia y Ucrania "repercute en el país, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del internacional". "Eso que nosotros llamamos con Martín Guzmán la riqueza inesperada tiene que ver con esto, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto y se produce una riqueza inesperada que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo”, remarcó.

“Y el instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”, agregó el mandatario.

En este marco, Alberto hizo referencia a la postura de la oposición y sostuvo que "no es tan fácil la puesta en marcha de las decisiones". "Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso y lo voy a perder, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazos", enfatizó y recordó que los dirigentes de la oposición fueron a la plaza a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada que no iba a pagar ningún chacarero". "Ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad y sus votos son imprescindibles", agregó.