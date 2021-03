Tras la presentación de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara de Casación por la causa de “dólar futuro”, el presidente Alberto Fernández respaldó a su par y criticó el mal funcionamiento de la Justicia: “La política se tiene que dejar de judicializar y la Justicia se tiene que dejar de politizar”.

En el marco de la supervisión de la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, el mandatario habló con la prensa y reiteró su pedido para que el Congreso revise el funcionamiento de la Justicia y reiteró: “Pido por que la Justicia funcione bien en todos los casos porque cuando los feminicidios están preanunciados y ningún fiscal y juez los evita, ahí está visto lo mal que funciona la Justicia”. “No hablo de un puñado de causas, sino de la gravedad institucional que representa”, aseveró.

Asimismo, recordó que la causa de dólar futuro es algo que viene “planteando hace mucho tiempo” desde antes que fuera candidato sobre que “lo que pasaba en la Justicia era algo escandaloso” y reclamó que “ha llegado el momento que alguien empiece revisar lo que ha pasado en la Justicia”.

Apuntó que “hay dos casos paradigmáticos: dólar futuro y pacto con Irán que hace dos años que está la causa abierta, está para pasar a juicio oral y el juicio oral nunca empieza porque saben de la debilidad de la imputación” y arremetió: “Reclamo honestidad intelectual de todos y quiero aclarar, uno puede estar en desacuerdo con la medida política, pero eso no es un delito”. “Convertir cualquier acción en un delito, hay que pararlo. La política debe dejar de judicializarse y la Justicia dejar de politizarse”.

"No voy a callarme cómo destruyeron la salud pública", disparó Alberto Fernández

Ante la presentación de Cristina y el ataque de la oposición, Alberto fue tajante y disparó: “No la pueden tratar de mentirosa es seguro, todo lo que dijo es verdad. Es el lenguaje que ellos (Juntos por el Cambio) usan cuando se quedan sin argumentos porque no pueden explicar lo que han hecho. Lo que les molesta es que Cristina les diga la verdad”.

El mandatario supervisó la jornada de vacunación en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó en donde subrayó "nadie quiere más" que él "la unidad de los argentinos y que la grieta se cierre", pero replicó: "No me pidan ser cómplice de la crueldad de lo que han hecho".

"No voy a callarme cómo han destruido la salud pública. Ahora hay cola de gente que quiere vacunarse, y sino estuviera este hospital no sabrían donde", dijo el mandatario tras recorrer el operativo de vacunación en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó y recordó que “en la provincia de Buenos Aires hubo alguien que dijo que no iba a construir un solo hospital", en referencia a la ex gobernadora de Cambiemos Marái Eugenia Vidal.

