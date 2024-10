Milei dijo que si no puede privatizar Aerolíneas Argentinas insistirá con dársela a los trabajadores

El presidente, Javier Milei, afirmó que si no consigue avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas, tras el decreto y el proyecto de ley que promueve junto con el PRO, continuará con la propuesta de entregar la línea aérea estatal a los empleados de la misma.

El jefe de Estado señaló que el Gobierno nacional mantiene conversaciones con al menos cinco líneas aéreas que tienen intenciones de quedarse con la compañía. “Tomamos un proyecto de Juntos por el Cambio y adherimos y propusimos la privatización y si no se puede se la vamos a ofrecer a los empleados”, señaló el Presidente en una entrevista en La Nación Más.

En esa línea, enfatizó que la propuesta de entrega de la compañía a los trabajadores “ya fue rechazada”. “Cuando nosotros llegamos sólo el 10% quería que se privatice, después de la salvajada que hizo (Pablo) Biró ahora es 50/50", sostuvo Milei.

El mandatario indicó que en su gestión hubo una reducción de personal de 1.500 empleados y que además se equilibraron las cuentas. Milei dijo que pese a que se logró esta estabilización avanzará con su plan de desprenderse de la compañía para ponerle a salvaguarda de un próximo gobierno que “haga populismo”.

A inicios de octubre, mediante el decreto 873/2024, Milei declaró a Aerolíneas Argentinas como empresa "sujeta a privatización". Sin embargo, para avanzar en ese trámite debe pasar por el Congreso. En el ámbito parlamentario, precisamente, el Gobierno ya manifestó su apoyo al proyecto del PRO que avanza directamente en la privatización de la empresa, que hasta ahora no fue tratado por los diputados.

El nuevo ataque de Milei a las universidades

En paralelo, Milei elevó su tono violento contra los titulares de las universidades públicas al afirmar que "si no quieren ser auditados, son chorros" y cuestionó las más de 20 facultades tomadas en todo el país porque son llevadas adelante por "militantes políticos". Además, criticó a los docentes universitarios al plantear que "habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas". Pese a redoblar su discurso contra la comunidad universitaria, aseguró que "no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada".

"El que no quiere ser auditado es un chorro. No quieren ser auditados. ¿Por qué no quieren? Porque la política utiliza las universidades para financiarse. Eso es lo grave, que usen las universidades, una causa noble, para financiar la mugre inmunda de la política", dijo Milei en diálogo con La Nación Más.

Pese a que desde las universidades aseguran tener relevamientos por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Contaduría General de la Nación, el Presidente reiteró su pedido de "auditar" las universidades. "¿Saben quien no quiere ser auditado? El que está sucio", apuntó.