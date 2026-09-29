Ahora el Gobierno culpó a EE.UU. y la guerra en Medio Oriente por la suba del Riesgo País

El Gobierno del presidente Javier Milei culpó a la Reserva Federal de los Estados Unidos y la guerra en Medio Oriente que impulsa el mandatario norteamericano Donald Trump por la suba del Riesgo País a 630 puntos básicos. Según indicó el vocero presidencial Adrián Ravier, estos “fenómenos” podrían implicar una “coyuntura negativa” este mes para ese indicador.

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“Hay un impacto de dos shocks externos: por un lado, lo que está pasando en Medio Oriente y por otro lado, la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU., que influyen negativamente en los emergentes”, sostuvo el portavoz en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Los dichos de Ravier se contraponen con los del Presidente, quien había vinculado el salto a la visita del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a Nueva York. Según Milei, los inversores que se reunieron con Kicillof "vieron a un energúmeno con desprecio por los datos", y contrastó esa visión con la exposición que, a su juicio, hizo la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Malvinas, migración y apertura económica

En otro tramo de la conferencia, Ravier se refirió al conflicto por la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas y reiteró que el Gobierno busca avanzar con un arbitraje internacional para intentar frenar el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Al ser consultado por los dichos de Milei sobre el ingreso de terroristas a país, el vocero presentó cifras vinculadas con la política migratoria del Gobierno y afirmó que un informe del Ministerio de Seguridad contabilizó 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026.

Según detalló, el 72,3% corresponde a extranjeros a los que se les rechazó el ingreso al país por tratarse de perfiles considerados de riesgo, personas con condenas o que no cumplían con los requisitos establecidos.

El funcionario agregó que el 84,2% de los casos corresponde a personas extraditadas o incluidas en alertas rojas de Interpol. En ese contexto, sostuvo que se trata de “posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera”.

Ravier explicó además que la cifra de casi 30.000 personas mencionada previamente por Milei contempla otros 10.000 casos correspondientes a personas a las que se les había impedido el ingreso al país antes del período tomado por el informe presentado durante la conferencia.