La agenda de Milei: reuniones empresariales, actos y una distinción en AMIA

El presidente Javier Milei tendrá una semana con actividades empresariales, exposiciones económicas y encuentros institucionales, según la agenda difundida por Presidencia. Entre los principales compromisos figuran una reunión con autoridades de Toyota en la Casa Rosada, una exposición sobre política monetaria y la entrega de una distinción en la sede de la AMIA. Además, participará del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina.

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El lunes 16 de noviembre, Milei recibirá a las 13 a autoridades de Toyota en la Casa Rosada. Estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la noche, a las 20, el mandatario asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se realizará en el Alvear Palace Hotel. También participarán Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El martes 17, a las 11, se reunirá la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada. En simultáneo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa. Por la tarde, a las 17, Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, en el Palacio Libertad, acompañado por Quirno.

El miércoles 18, el Presidente recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia está prevista para las 10 en la sede de la casa de estudios.

El jueves 19 será otra jornada con actividades para el mandatario. A las 17, recibirá la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, en la sede de la AMIA. Más tarde, a las 20, disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, en Madero Tango. Lo acompañará el canciller Pablo Quirno.

El viernes 20, Milei participará junto a Karina Milei de un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, en el marco de las actividades por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. La última actividad destacada de su agenda será el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. El acto está previsto para las 19 en el barrio porteño de La Boca.

La agenda del resto del Gabinete

La agenda oficial también incluye actividades de otros integrantes del Gobierno. El lunes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de una reunión como miembro del directorio de YPF. El miércoles, Luis Caputo expondrá a las 9.15 en el Summit El País que se Viene, organizado por Somos Pymes.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tendrá actividades en Europa. El miércoles expondrá en una conferencia sobre inteligencia artificial y gobierno corporativo en la sede de la OCDE, en París. El jueves participará de una sesión del Comité de Política Regulatoria del organismo y el viernes disertará en Düsseldorf, Alemania, sobre la desregulación como motor del crecimiento y el caso argentino.

Santilli también viajará el jueves a Mendoza para participar como orador de la Cumbre de Minería. Finalmente, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará durante el viernes de una reunión de ministros de Salud del Mercosur en Uruguay.