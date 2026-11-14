Inflación y casta: las promesas rotas de Milei

Dos promesas fundaron la relación de Javier Milei con la sociedad argentina: terminar con la inflación y destronar a la casta. Tres años más tarde, el fracaso es completo. La suba de precios se ubicará, en 2026, en niveles más altos que el año anterior, y no hay señales de que la situación vaya a mejorar antes de las elecciones. Las estadísticas adulteradas del INDEC no llegan a disimular una realidad que se combina con la caída de empleo, la destrucción de empresas y el deterioro del salario para causar un malestar extendido en todo el territorio nacional y transversal a todos los sectores, actividades, edades y lugares en la escala social, exceptuando a unos pocos.

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Al mismo tiempo, una serie de fallos judiciales y decisiones del ministerio público allanaron el camino a la impunidad del presidente, sus funcionarios y su círculo más cercano en las causas de corrupción que investigan algunos de los escándalos que salieron a la luz durante este gobierno. Los fundamentos de esas decisiones ni siquiera intentan disimular su naturaleza antijurídica, basada únicamente en el ejercicio crudo del poder, sin sustento legal o constitucional. Se equivocan los Milei si confunden esa garantía que encontraron en Tribunales con legitimidad popular. Es, en todo caso, un alivio temporal destinado a durar lo que dure su poder, que ya está menguando.

En campaña, la promesa libertaria no se limitaba a terminar con la inflación y destronar a la casta sino que unía esas dos consignas en una sola: Milei terminaría con la inflación gracias a un ajuste pagado por la casta. Tendrá un enorme problema en la campaña por la reelección para rendir cuentas por lo que hizo con esa consigna. Hoy los argentinos cargan sobre sus espaldas con tres años consecutivos de ajuste mientras son testigos del enriquecimiento de quienes gobiernan el país, sus empresarios favoritos y los extranjeros que se benefician con la enajenación de nuestros recursos y territorios. Malestar mata relato.

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Inflación y ajuste: quién pagó el sacrificio que dispuso Milei

El dato del INDEC para el IPC de octubre es bastante malo cuando uno lo mira fuera de contexto: 2,2 por ciento, bastante más que lo que pronosticaban las consultoras, para una anual que va a terminar más cerca de treinta y cinco que de treinta. Un fracaso total para un gobierno que se quedó sin excusas y deberá aceptar que la inflación no es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Si ese número, además de estar dibujado a la baja, es resultado de un ajuste brutal, se sostiene en recesión y no puede reducirse siquiera con los términos de intercambio inéditos que permite Vaca Muerta, comenzamos a percibir que el siniestro ocurrió a bordo de una calesita.

Pero en contexto es peor. La canasta alimentaria subió 3,1 por ciento. La canasta básica total, 3,5 por ciento. El rubro “vivienda, agua, electricidad y combustible”, los gastos fijos que condicionan el poder adquisitivo de un hogar, crecieron 4,2 por ciento mes a mes. En lo que va del año, esa columna, que representa mejor el costo de vida de las clases populares, ya creció el 41,3 por ciento, contra un 26,3 por ciento del IPC general toqueteado a la baja. La distorsión ayuda a disimular la pobreza, porque la línea contra la que se mide se calcula en base al índice de precios. Aun así, todas las estimaciones sobre la EPH dan cuenta de una suba empinada en los últimos meses.

De acuerdo a un estudio de CIFRA, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario promedio de un trabajador registrado perdió un 9 por ciento de su poder adquisitivo. Para los empleados del sector público, en todos los niveles, la caída fue del doble, más de 18 por ciento. Para los empleados del sector público nacional, el margen vuelve a duplicarse: perdieron el 36 por ciento de sus ingresos. Las jubilaciones también perdieron casi la quinta parte de su poder adquisitivo desde el comienzo de este gobierno. Es un fenómeno que pega más fuerte a los que cobran haberes bajos complementados por un bono que sigue congelado en 70 mil pesos.

Otro informe, realizado por CEPA en base a datos de ejecución presupuestaria, da cuenta de que el gasto de la administración pública nacional se contrajo un 31 por ciento en términos reales desde el comienzo de este gobierno. Hay programas, áreas y organismos que se eliminaron por completo, entre ellos la economía social, el apoyo al plan de primera infancia, el Conectar Igualdad, el Fondo de Incentivo Docente o el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de PBA. Otros sufrieron recortes apenas más bajos: infraestructura educativa y asistencia a municipios (97 por ciento), formación docente (92 por ciento), promoción científica (90) y becas estudiantiles (85).

Las excusas del gobierno por la inflación

Luego de someter al país a semejante sacrificio, el fracaso en materia de inflación se torna imposible de disimular, lo que no significa que desde la Casa Rosada no se intente acomodar el relato. El problema es cuando los volantazos se dan todos los meses. El economista y politólogo Nicolás Dvoskin se tomó el trabajo de recopilar todas las excusas, desvíos discursivos y contorsiones estadísticas que vienen acumulando el presidente, sus voceros y su equipo económico desde diciembre de 2024, cuando se terminó la bajada del tobogán inflacionario que se disparó tras la megadevaluación que hicieron Milei y Caputo en el primer mes de su gobierno.

Ese diciembre la inflación dio 2,7 por ciento, una suba de tres décimas respecto al mes anterior. En el gobierno lo explicaron por la estacionalidad pero celebraron que la media móvil de tres meses, medida en forma interanual, había sido la más baja desde 2018. En febrero del 25, cuando subió 0,2 respecto a enero, Milei dijo que había sido por la suba de la carne. Un mes después, cuando se disparó a 3,7, recurrieron a la comparación interanual contra marzo del 24, aún en plena disparada post-devaluación. En junio del 25 el indicador a mirar era la núcleo intermensual. En julio, la núcleo interanual. En septiembre, la núcleo media móvil de seis meses (!).

En octubre fueron las elecciones, que sirvieron de excusa para las subas registradas ese mes y los subsiguientes. Una vez que los comicios se perdieron en el espejo retrovisor, mientras la inflación volvía a subir para acercarse al 3 por ciento mensual, aparecieron en la ecuación los precios relativos. En marzo de este año la guerra en Medio Oriente y la suba del precio de la energía también se hicieron un lugar en el discurso, que omite al mismo tiempo que es decisión de este gobierno que las fluctuaciones del valor internacional del petróleo y el gas, que se producen en Argentina, impacten de lleno en la economía sin mecanismos de regulación.

En julio la culpa volvió a ser de la estacionalidad, y en Economía nos mandaban a mirar la media móvil de tres meses. Ahora dicen que de octubre hay que mirar la núcleo y descontarle los cambios en el régimen de zona fría. Cuando salga noviembre, la culpa va a ser de la visita del Papa o el título de Boca en la tabla anual. En diciembre otra vez la estacionalidad, en marzo la carne y luego la campaña. Mientras tanto, de las tres anclas, la fiscal se deshace por la contracción autoinfligida y la cambiaria va a estar cada vez bajo mayor tensión. Todo el programa se sostiene, cada vez más, sólo en la tercera, la salarial, es decir la miseria planificada de los trabajadores argentinos.

Estela presa por robar carne, Adorni impune por robarle a los argentinos

En su visita a la Argentina, León XIV puso en evidencia que esa miseria tiene rostros, nombres y vidas. Marta Dillon contó esta semana en El Destape la historia de Estela Chávez, una jubilada que pasó más de un mes detenida por intentar llevarse un poco de carne de un supermercado. Cobra la mínima y vive con una nieta. Milei se pasó las últimas semanas preguntándose con sorna qué hacen para comer las personas que no llegan a fin de mes. Acá tiene una respuesta. Eso sí: para cuidar con celo la propiedad privada de la cadena de supermercados apareció el Estado. Para garantizar el derecho de Estela a poner un plato de comida en la mesa, no.

Muy distinta fue la suerte de Manuel Adorni, que puede recibir los primeros calores del verano desde su pileta con cascada teniendo la tranquilidad de que el fiscal Gerardo Pollicita decidió desistir de la acusación por enriquecimiento ilícito en su contra. Adorni vivía de forma, digamos, modesta hasta que tuvo un cargo en el gobierno y desde entonces se compró dos departamentos, una quinta, los refaccionó, alquiló dos quintas más y empezó a tomarse vacaciones con suma frecuencia en primera clase o aviones privados por un total de 272 millones de pesos y casi 500 mil dólares en cash, según consta en la misma causa. Siga siga.

En ese contraste entre el sacrificio de quienes tienen cada vez menos, y no van a recibir nada a cambio, y los privilegios de unos pocos que se benefician de la austeridad y alimentan la violencia sobre los más débiles, chocan las promesas con las que Milei llegó al poder y ponen en evidencia la estafa electoral. Pero atención: esas demandas no fueron satisfechas ni abandonadas. Los argentinos siguen esperando que la economía crezca sin inflación y que la política (y el Poder Judicial) actúen contra la casta y en beneficio de todos. Los que quieran disputar ese voto en 2027 van a tener que explicar, tarde o temprano, cómo planean cumplir con esas expectativas