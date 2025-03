Senadores de UP no reconocerán el acuerdo con el FMI: "Ajuste más brutal" Lo tildaron de "violatorio" y "sospechoso" y lo compararon con lo firmado por Mauricio Macri en 2018. "No se establecen ni montos, ni condiciones financieras y, mucho menos, las condicionalidades y metas", advirtieron.

18 de marzo, 2025 | 14.17 A un día del tratamiento en el Congreso del decreto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) lo calificó como "incompatible" con la Constitución Nacional y la legislación vigente y anticipó que "no reconocerá" lo firmado. También advirtió que sus metas están "bajo un manto de secreto inentendible" que podría implicar "la entrega de activos estratégicos" del país o "medidas de ajuste todavía más brutales" que las aplica actualmente el gobierno de Javier Milei. "De continuar por este camino, que no respeta la legalidad vigente, nuestra fuerza política que tiene una importante representación otorgada por el pueblo argentino, tanto en la Н. Cámara de Diputados como en el H. Senado de la Nación, no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes", indicó el bloque de UxP en un comunicado. La comparación con el acuerdo de 2018 Los legisladores consideraron que el decreto "es incompatible con la legislación vigente", ya que "contradice" el artículo 75 de la Constitución Nacional y también la Ley 27.612, que prevé que todo nuevo acuerdo debe tener una ley del Congreso. Los senadores también lo compararon con el acuerdo llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri en 2018. "De esta manera violatoria de la institucionalidad, se intenta, tal como se hizo con el acuerdo stand by de 2018 con el gobierno de Macri, cerrar un acuerdo sospechoso, ya que en el DNU mencionado no se establecen ni montos, ni condiciones financieras y, mucho menos, las condicionalidades y metas que ese organismo le fija a la Argentina, que quedan así cubiertas de un manto de secreto inentendible, a menos que sean de una gravedad tal que impliquen la entrega de activos estratégicos de la Nación Argentina o que establezcan medidas de ajuste todavía más brutales de las que hoy el gobierno de Milei está implementando", agregaron. Por qué el FMI deberá ser responsable Para UxP, los funcionarios del FMI deberán "hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo" al cuestionar que con este nuevo endeudamiento "casi se triplicaría la cuota que le corresponde" al país, con "los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica". "Exigimos que, esta vez, primen las consideraciones técnicas y no las políticas como sucedió en 2018", agregaron. Los legisladores peronistas sostienen que "el Gobierno argentino se encuentra desesperado por la falta de dólares" y que "sólo el rescate del FMI les permitiría continuar con esta política económica de atraso cambiario", que el Gobierno utiliza como "ancla antiinflacionaria para llegar a las elecciones legislativas de octubre". "El Acuerdo suscripto en el año 2018 entre el FMl y el gobierno argentino, fue utilizado por el presidente Macri para financiar su campaña electoral, con el resultado por todos conocido", agregaron. TWITTER

