Martín Tetaz confesó que se reunió con funcionarios del FMI

Llamativamente, después el diputado nacional pidió derogar una ley que exige discutir el acuerdo en el Congreso, tal como había pedido Juntos por el Cambio.

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz reconoció haber participado esta semana de una reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional en la previa de que el Congreso deba tratar el acuerdo por la deuda externa que el organismo internacional acordó con el gobierno. Minutos más tarde, el legislador pidió al presidente, Alberto Fernández, derogar la ley que obliga a discutir el acuerdo en el Congreso.

"Esta semana tuve un almuerzo al mediodía con un funcionario del Fondo Monetario Internacional. En off, en reserva, el almuerzo con él. Fue porque yo tengo que estar informado de cómo van las negociaciones y el gobierno no me informa. Fue en un bar público cerca del Congreso", dijo Tetaz para ejemplificar que no siempre hay que ir al Congreso para hacer su trabajo.

Nadie le repreguntó a Tetaz si no había un conflicto de intereses en la reunión teniendo en cuenta que en semanas deberá votar el acuerdo de entendimiento entre el FMI y el gobierno. Llamativamente minutos después el legislador pidió al Presidente que elimine la ley que obliga a que cualquier acuerdo con el FMI pase por el Congreso.

"Está en una trampa que puso él mismo. Si manda un proyecto de ley para derogar la ley, no sufre nadie. Tiene el acuerdo que quiere y no sufre nadie", lanzó Tetaz. "Ahora les toca a ellos pasar por el Congreso y no tienen los votos necesarios", agregó. El legislador dijo que el acuerdo puede "salir por decreto" y evitar que sea tratado en el recinto.

La periodista María Eugenia Duffard le preguntó si esa propuesta no se contradecía con el pedido de la oposición de que el gobierno debata más en el Congreso y de evitar que el presidente tenga superpoderes. "La política económica la tiene que dictar el propio gobierno y no puede aplicar el costo político a la oposición", respondió en franca contradicción con lo que había dicho Horacio Rodríguez Larreta.

En la entrevista, Tetaz reconoció que el préstamo de 44.000 millones de dólares que recibió la Argentina fue un error tanto del gobierno de Mauricio Macri como del FMI.

"El acuerdo erró en el diagnóstico que decía que era un crisis transitoria de liquidez. Cuando tenés una crisis de esas características la tenés que resolver en ese momento. Para que la gente lo entienda fácil: un problema de solvencia es cuando ganás menos de lo que tenés que pagar, en cambio un problema de liquidez es cuando ganás más de lo que tenés que pagar, pero te pagan un día 10 y vos tenés que pagar el 5", opinó.