La irónica opinión de Macri por el acuerdo con el FMI: "Gracias a JxC"

El ex mandatario no hizo referencia a la responsabilidad de su gestión en el endeudamiento con el FMI. Tampoco recordó que quiso perjudicar el entendimiento.

Luego que el gobierno nacional lograra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para postergar los enormes pagos que se vienen, el ex mandatario Mauricio Macri, responsable de la deuda de 44 millones de dólares, utilizó sus redes sociales para adjudicar a Juntos por el Cambio la concreción del entendimiento con el organismo internacional.

En una carta publicada en su Facebook, Macri afirmó que el país evitó el default "gracias al voto positivo (al acuerdo con el FMI) de Juntos por el Cambio, que mostró una gran responsabilidad democrática y una fuerte unidad". No se acordó de mencionar que a principio de marzo intentó boicotear el acuerdo y convocó en un zoom con sus aliados para que voten en contra.

Evitó hacerse cargo de la mayor deuda contraída por el país con el FMI y hasta expuso las supuestas condiciones para que su espacio votará a favor del acuerdo con el FMI busca restructurar la deuda que su gobierno contrajo. La primera "fue la aceptación de retirar los considerandos falsos que había incluido el gobierno" y la segunda "la aceptación de desacoplar la aprobación del endeudamiento y el programa económico presentado por el Ejecutivo", aseguró.

"Es decir, votamos el acuerdo pero no el plan al que consideramos insustancial y muy malo. En definitiva, la acción de Juntos x el Cambio logró no solo evitar el default sino que salga un mejor proyecto", lanzó el ex jefe de Estado que además intentó desviar el tema y se metió en la interna del oficialismo y lanzó: "La votación (en el Congreso) dejó al descubierto todas las fracturas que existen en la Presidencia”.

Por último, intentó analizar la actual situación del país y planteó que "ahora existe una situación de emergencia en la economía argentina gravísima y amenazante" que es la inflación. Durante el último período de su gobierno la inflación fue del 53,8 por ciento. "La que el gobierno desatendió y hasta promovió durante dos años mientras postergaba con excusas un acuerdo inexorable con el FMI", terminó contradiciendose.

Mauricio Macri admitió qué hizo con la plata que le prestó el FMI

A principio de noviembre, en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ex mandatario explicó para que se utilizó el préstamo que firmó su gobierno: "La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo".

El préstamo, que se trató del más importante de la historia del FMI, fue de u$s 44.000 millones y fue concendido a cambio de un cronograma de vencimientos muy cercano y asfixiante para el país.