Fondo para pagarle al FMI: Di Tullió le exigió a la oposición que "no defienda delincuentes"

La senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio defendió el proyecto de la bancada oficialista que propone la creación de un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), con dinero de quienes tienen bienes en el exterior y no estén declarados.

"Creemos que el pueblo trabajador no debe pagar esta deuda gravosa y fraudulenta que tomó (el ex presidente Mauricio) Macri en 2018 y que la administración anterior del FMI le dio, desoyendo hasta su propio estatuto", afirmó en diálogo con El Destape Radio.

La senadora kirchnerista aclaró que la “Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de dinero fugado producto de la evasión fiscal y el lavado de dinero”. "El lavado de dinero puede esconder delitos preexistentes, como el narcotráfico, la corrupción o el terrorismo, flagelos de las sociedades modernas que no se pueden esconder", enumeró.

De esta manera, la legisladora exhortó a la oposición, principalmente a Juntos por el Cambio, a acompañar el proyecto, afirmando que sino acompañan esta iniciativa, "están defendiendo delincuentes".

"Son delitos económicos. Yo no comparto pero entiendo que no quieran subir retenciones porque defienden los intereses de una minoría. Pero ya defender delincuentes, no. Sería incumplir el mandato constitucional", afirmó.

Estas declaraciones aluden, además, al rechazo que expresaron desde Juntos por el Cambio al proyecto que presentaron los senadores oficialistas y que contó con el respaldo público de la vicepresidenta, Cristina Fernández.

El proyecto

Di Tullio, que no acompañó el proyecto de acuerdo del Gobierno con el FMI en el Senado, aclaró que la iniciativa del oficialismo "no interfiere" con la ley sancionada en ambas cámaras y que tuvo el visto bueno del organismo de crédito internacional.

"Simplemente buscamos alternativas: tenemos que juntar plata para el fondo ¿Quién sería ese sujeto que tiene dinero para abonar, que corresponde y sería un acto de Justicia que paguen los evasores, que tienen casi un PBI en dólares y que cometen delitos económicos”, afirmó.

Según explicó, la iniciativa cuenta de dos leyes, la primera para crear el fondo se será “nutrido por un porcentaje de esos dólares que no fueron declarados, 20 por ciento si es dentro de los primeros seis meses y 35 si es después de los seis meses de promulgada la ley”.

Como contraparte, va acompañado de un proyecto para modificar la ley de Entidades Financieras, sancionada en 1977, durante la última dictadura militar. Según Di Tullio, esta legislación es de "un secretismo total, que hace que la Argentina sea uno de los paises con mayor cantidad de dineros en cuevas".

“Hay cuevas de ladrones y delincuentes con el dinero. Son delitos económicos y que esconden otro tipo de delitos para lavar dinero que son mucho más graves aún”, denunció.

Y cerró: “Este proyecto es un hecho concreto. Son los primeros de una serie para acompañar al Pueblo argentino y al Gobierno para poder crecer y para que no paguen los trabajadores y las trabajadores. Crear este fondo para pagarle al Fondo es una iniciativa muy interesante porque deviene de un dinero que no tributa en Argentina, dinero llevado de la riqueza que genera el pueblo argentino, con bienes y servicios. No han devuelto nada. Que aporten de una buena vez”.