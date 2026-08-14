Acueducto Catamarca–Santiago del Estero: la obra hídrica que impulsó Zamora en el 2020 y apunta al desarrollo productivo

Una obra hídrica estratégica para el oeste de Santiago del Estero avanzó un nuevo paso con la adjudicación del Acueducto Bi-Provincial Catamarca–Santiago del Estero. El proyecto, impulsado a partir de gestiones de coperación entre Catamarca y la provincia a cargo de Gerardo Zamora, permitirá aprovechar el agua del embalse El Bolsón para abastecer a ambas localidades y acompañar el desarrollo productivo de la región.

La iniciativa tiene como antecedente la conformación, en enero de 2020, del Comité de Cuenca Hídrica del Río Albigasta, creado para abordar los aspectos interjurisdiccionales vinculados con la presa El Bolsón y el futuro acueducto. El proyecto fue producto de años de trabajo a cargo de Zamora quien mantuvo gestiones para conseguir su financiamiento y avanzar con la obra. En 2023, el entonces gobernador santiagueño informó que el Banco Interamericano de Desarrollo había otorgado la no objeción técnica para la licitación del tramo que vinculará el dique con localidades de Catamarca y Frías.

Ahora, la obra volvió al centro de la escena con su adjudicación y la presentación fue realizada en Catamarca. La misma contó con la presencia de autoridades de ambas provincias y funcionarios nacionales correspondientes al actual gobierno nacional, entre ellos Diego Santilli y Luis Caputo.

El proyecto parte del Dique y Embalse El Bolsón, sobre el río Albigasta, y contempla una infraestructura destinada tanto al consumo humano como a actividades productivas. Para Santiago del Estero, el impacto se concentrará especialmente en el departamento Choya y sectores de Guasayán. La primera etapa contempla una conducción de 7.900 metros entre la presa El Bolsón y Vallecito y otro tramo de 12.829 metros hasta Frías, además de una planta potabilizadora en esta última localidad.

La planificación oficial estima que unas 43.400 personas serán beneficiadas directamente, mientras que la población alcanzada podría superar las 66.000 personas durante el horizonte de diseño.

El proyecto responde a una problemática histórica de la región: mientras en períodos secos existen dificultades para garantizar el abastecimiento, los estudios sobre la cuenca también contemplan herramientas para mejorar la gestión frente a eventos extremos como inundaciones y sequías.

Agua potable y desarrollo productivo

El acueducto no estará destinado únicamente al consumo domiciliario. La disponibilidad de agua también apunta a fortalecer la producción ganadera, agrícola e industrial de la zona. Desde el Gobierno santiagueño destacaron que la obra permitirá mejorar el abastecimiento de localidades como Frías, Tapso y Lavalle, además de distintos parajes del oeste provincial.

El aprovechamiento del embalse El Bolsón había sido concebido precisamente como una infraestructura multipropósito para garantizar agua potable y sostener actividades productivas en ambas provincias. La documentación oficial del proyecto establece que la red permitirá disponer de agua con garantía adecuada para esos usos.

La importancia política de la obra también está vinculada con el tiempo que demandó transformar el proyecto en una infraestructura concreta. Las gestiones interprovinciales comenzaron a consolidarse durante la administración de Zamora y continuaron posteriormente con el trabajo conjunto entre Santiago del Estero y Catamarca.

En enero de 2025, incluso, Zamora y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil reclamaron formalmente al Gobierno nacional que mantuviera la apertura de ofertas para la licitación del proyecto, una muestra de que la obra seguía siendo una prioridad para ambas provincias.

El entramado de Zamora que se fortalece de cara a 2027

El pasado 2 de agosto, Santiago del Estero celebró las elecciones de 26 intendencias junto a 194 concejales en total. Pero el hecho político más destacado no fue la victoria rotunda con más del 66% de los votos por parte del Frente Cívico en toda la provincia, sino que el espacio político liderado por Gerardo Zamora volvió a conquistar la ciudad de La Banda, luego de 25 años a manos de la oposición.

Luego de la intervención de Néstor Kirchner a la provincia de Santiago del Estero en el 2004, la ciudad de La Banda se transformó en el bastión opositor de la provincia, gobernada desde el 2005 por el radical Gerardo Zamora. Por años la ciudad se destacó por identificarse por ser el signo político opuesto al gobierno provincial pero ahora con más del 50%, el Frente Cívico pudo celebrar un rotundo triunfo hace apenas una semana.

A quien le arrebataron la segunda ciudad más importante fue a Roger Nediani, el actual intendente quien fue elegido en el 2022 por el espacio del Frente Renovador pero quién rompió lazos tras ganar la intendencia hace cuatro años. Con su espacio Frente Compromiso y Unidad, Nediani buscaba ser reelecto luego de recibir luz verde para iniciar su tercer mandato: en el 2014 había sido viceintendente del massista Pablo Mirolo.