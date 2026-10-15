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Fernando Cibeira
Elecciones 2027

Se acerca el deadline de Santilli, pero se demoran los acuerdos con los gobernadores

Santilli busca cerrar apoyos para el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO. Las declaraciones de Sadir expusieron las demoras y ya se habla de sesiones durante el verano. Más provincias preparan elecciones separadas de las nacionales.

15 de octubre, 2026 | 00.05

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se había fijado esta semana como deadline para cerrar acuerdos con los gobernadores por el Presupuesto 2027 y, especialmente, por la suspensión de las PASO, que el oficialismo buscaba votar en el Congreso antes de fin de mes. Sin embargo, unas declaraciones de un aliado, el gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, dejaron al descubierto que -una vez más- las conversaciones vienen demoradas. Ya hay especulaciones sobre la posibilidad de extender las sesiones legislativas durante el verano. Para cubrirse, cada vez más provincias anuncian el desdoblamiento de los comicios locales y diseñan estrategias que las resguarden de los vaivenes de la política nacional.

La buena onda con los 13 mandatarios provinciales que acompañaron al presidente Javier Milei en su reciente viaje a Francia tal vez hizo pensar a Santilli que le resultaría más sencillo cerrar acuerdos y conseguir los apoyos en el Congreso para las iniciativas del Ejecutivo. Si bien las conversaciones se intensificaron y los gobernadores siguen mostrando voluntad, todavía no se tradujeron en nuevos acuerdos concretos. Con el jefe de Gabinete todo marcha bien de palabra, explicaba una fuente del lado de los mandatarios, pero necesitan algo más para dar su consentimiento a la estrategia electoral de la Casa Rosada. Principalmente, la garantía de que no habrá un candidato violeta que busque desbancarlos en sus provincias.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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