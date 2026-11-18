En el marco de la conmemoración del Día de la Militancia, las 62 Organizaciones Peronistas llevaron a cabo un concurrido acto político en la sede de la Federación Argentina de Box (FAB), ubicada en el barrio porteño de Almagro. Además de una muestra de músculo político, el evento buscó insistir con el reclamo de la agrupación respecto de que se le otorgue mayor protagonismo en la estructura orgánica del Partido Justicialista (PJ) y participación directa en la toma de decisiones estratégicas del movimiento.

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El evento tuvo como oradores principales de cierre al titular de las 62 Organizaciones y secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, y al secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEOCA), Julio Rubén Ledesma. Durante su discurso, Ibarra planteó formalmente la demanda del sector gremial orientada a recuperar espacios perdidos en la mesa de conducción y en el diseño electoral del peronismo.

"Nuestra idea es hacer valer nuestro derecho, el 33 por ciento del armado de listas le correspondía al movimiento obrero organizado", exigió el dirigente taxista al reivindicar el cupo histórico del sindicalismo en la conformación de las candidaturas.

Asimismo, en el contexto de las discusiones políticas nacionales sobre la posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el titular de la entidad gremial definió también la postura del espacio en caso de no concretarse una nómina de consenso. Al respecto, Ibarra sostuvo que, si no se alcanza una lista de unidad, "habrá que buscar el mecanismo para ir a internas", y remarcó la vigencia de la máxima doctrinaria al señalar que “el que gana conduce, el que pierde acompaña".

La convocatoria funcionó también como una demostración de despliegue en momentos en que el peronismo debate la reorganización de su estructura de cara a las elecciones del 2027 y fue organizada en paralelo a las celebraciones que se llevaron a cabo en San Fernando, La Pampa, Formosa y otros puntos del país.

La realización de la jornada en el barrio de Almagro se concretó como corolario del proceso de normalización de regionales que la conducción nacional de las 62 Organizaciones llevó adelante durante los últimos meses.

En el marco de esa ronda de conversaciones políticas, la mesa nacional de la agrupación sindical ya sostuvo reuniones de trabajo con la secretaria general del Partido Justicialista, Teresa García, con el referente del Frente Renovador, Sergio Massa y con el ex gobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Gerardo Zamora.

Del mismo modo, la cúpula gremial mantuvo contactos informativos con el diputado Máximo Kirchner y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Según informaron voceros de la organización tras la finalización del acto, el cronograma de rondas políticas continuará durante las próximas semanas con encuentros previstos junto a otros dirigentes de peso del espacio.