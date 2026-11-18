Con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales, distintos sectores del peronismo se reunieron en San Fernando para conmemorar el Día de la Militancia. Durante el encuentro, aseguran sus organizadores, se debatió en pos de "avanzar en la articulación de un frente nacional anti-Milei".

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La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial. Entre los dirigentes presentes se destacaron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac;

El encuentro comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, y continuó con una intervención del streamer "El Peroncho". Cerró con un video hecho con inteligencia artificial en el que Perón habla sobre los problemas de la Argentina de hoy y reflexiona sobre la Argentina de mañana.

Más temprano, Victoria Tolosa Paz explicó que el objetivo del acto era "empezar justamente a unificar o compañeros y compañeras de distintos espacios con una mirada común hacia el camino al 2027". En ese sentido, resaltó el "reconocimiento de errores del pasado", aunque dijo que el énfasis tiene que estar en el debate sobre "hacia dónde tiene que ir la Argentina de cara a volver a representar mayorías". "Nos encontramos en un encuentro militante en donde buscamos, sin duda, a esos 580 dirigentes referentes en todo el país. Es un momento de de abrazo pero también de mirada hacia adelante", planteó en diálogo con Radio Con Vos. En esa línea, Massa destacó ante los medios "la unidad" a la salida del encuentro. "Soy un simple militante", remarcó.

El secretario general de la CGT Jorge Sola destacó haber compartido un encuentro el Día de la Militancia con "muchos compañeros y compañeras" bajo el lema "Perón nos une". "Celebramos esta fecha tan significativa, recuperando el valor del encuentro, la militancia y la construcción colectiva", dijo en Twitter.

Al término del encuentro también se expresó el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, aunque por las redes: "Hay que construir una mayoría federal para ganarle a Milei. Una alternativa de gobierno que vuelva a poner a la justicia social, la independencia económica, la inclusión y el bienestar común de las y los argentinos en el centro de la política. Organizar es unir sentimientos", escribió en Twitter.

Por su parte, Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Rios, destacó que "el peronismo es oposición", que "tiene que comenzar a ser alternativa y para ser alternativa tiene que hablar de los problemas de la gente. Para eso estamos acá", resumió.

Gustavo Bordet, diputado nacional por Entre Ríos, se refirió al "camino hacia la unidad". "El hecho de tener un encuentro con distintos sectores del peronismo significa poder ir escalando hacia un frente dentro del peronismo, pero también con otras fuerzas políticas para tener una coincidencia programática. que pueda ser una alternativa en el gobierno para el año que viene y poder terminar con esta etapa que tanto daño está causando los argentinos y poder instaurar una nueva propuesta de cara a poder reconstruir la Argentina", remarcó.

A su vez participaron Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Cecilia Moreau, Cristian Jerónimo, Federico Subieles, Graciana Peñafort, Jorge Solá, Juan Manzur, Julián Álvarez, Kelly Olmos, Leandro Santoro, Malena Galmarini, Mariano Recalde, Matías Lammens, Omar Plaini, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Garate, Pablo Yedlin, Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával junto a otros jefes comunales y referentes del peronismo de distintos puntos del país.