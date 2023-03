Wado de Pedro: "La inacción del Poder Judicial pone en riesgo el sistema democrático"

El ministro del interior criticó la actitud judicial frente a la violencia contra Cristina Fernández y se manifestó optimista con la juventud de cara a una nueva marcha por el 24 de marzo.

El ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro criticó la actitud judicial frente a la violencia contra Cristina Fernández y se manifestó optimista con la juventud de cara a una nueva marcha por el 24 de marzo. "La inacción del Poder Judicial pone en riesgo el sistema democrático", señaló

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente se mostró optimista para con la juventud: "Es un colectivo plural que mantiene las banderas de Memoria, verdad y justicia".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto explicó que "el reclamo sobre el poder judicial es desde siempre. Es uno de los pocos poderes que no se rediscutió después de la dictadura. Mantiene privilegios que no se ven en otros lugares. Es un poder permanente, que no va a elecciones, está corrompido". En ese sentido recordó la consigna de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo: "Hay que insistir y persistir; no hay que bajar los brazos hasta que se puedan generar cambios".

En el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, el dirigente señaló que hace "una reflexión positiva a cómo Argentina pudo resolver con Memoria, Verdad y Justicia un proceso tan doloroso como fue el Golpe, el genocidio y la tortura y ese ejemplo es reconocido mundialmente". Además planteó que "ese fenómeno advierte que hay otro fenómeno que, como en toda tensión social, hay sectores que intentaron desgastar activamente el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, como el sector de Cambiemos. A la verdad le impusieron una verdad relativa, como las fake news".

"La Memoria, la Verdad y la Justicia tienen que ser parte de un acuerdo social. No a la violencia, no al asesinato y no a la utilización de las fuerzas del Estado para resolver diferencias políticas tienen que ser el acuerdo básico del sistema democrático argentino”, reflejó De Pedro.

“Hay una fuerte campaña de los medios de comunicación que la juventud está con Cambiemos y es totalmente falsa. Y sino, miremos la movilización de hoy”, agregó el Ministro de Interior. Asimismo señaló que no cree "que el consenso democrático haya perdido valor en la sociedad. Cuando la Corte sacó el 2x1 la movilización fue fenomenal".

"Dicen que el kirchnerismo perdió la capacidad de hablarle a los jóvenes y darles trabajo y eso está alejado de la realidad. Hay que irse de ciertas discusiones intelectualizadas y pisar más la realidad”, señaló.