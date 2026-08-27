El senador nacional Luis Juez se refirió a la situación económica de la Argentina y remarcó la importancia de sostener un rumbo financiero sin desvíos. Durante una entrevista televisiva en LN+, el legislador muy afín al gobierno de Javier Milei, analizó las dificultades históricas del país para mantener políticas consistentes a lo largo del tiempo y cuestionó la naturalización de diversas problemáticas estructurales.

En su análisis, el dirigente cordobés aseguró que uno de los principales obstáculos radica en la falta de constancia colectiva. En ese sentido, Juez planteó que resulta indispensable fijar objetivos de fondo que trasciendan a los dirigentes de turno y condenó las justificaciones sociales que históricamente se construyeron alrededor de prácticas irregulares en la administración de los recursos públicos.

Frente a las consultas periodísticas sobre la marcha del programa y las decisiones financieras del gobierno libertario, el entrevistado insistió en que abandonar los lineamientos trazados representaría un retroceso frente a los problemas que arrastra el país desde hace varias décadas.

La advertencia sobre la corrupción y la falta de constancia

Al profundizar sobre la conducta social y política frente a las reglas económicas, el senador fue contundente respecto de la tolerancia a ciertas prácticas. "Creo que lo que no podés abandonar la hoja de ruta. Los argentinos somos así, somos pocos consecuentes con una idea y bueno un poquito de esto, bueno un poco de corrupción", señaló Juez durante la emisión.

En esa misma línea, el legislador apuntó contra los discursos que convalidan desmanejos en la obra pública o contrataciones estatales a cambio de resultados de gestión. "'Roban pero hacen', te dicen algunos empresarios. Bueno está bien, está permitido el sobreprecio, la redeterminación. Y no viejo, por eso estamos como estamos", sentenció el dirigente al criticar la permisividad frente a las irregularidades presupuestarias.

Asimismo, remarcó que debe existir un consenso básico en la sociedad para rechazar cualquier tipo de anomalía, independientemente de la fuerza política impulsora. "En estas cosas me parece que deberíamos nosotros, no importa quién sea el autor de la idea, deberíamos abrazarnos y decir che esto no", enfatizó.

Inflación, riesgo país y el debate por la empatía

Por otra parte, Juez abordó el impacto del aumento generalizado de precios y rechazó la idea de que la sociedad deba resignarse a convivir con niveles elevados de inflación. "¿Por qué la inflación? A ver, no, no, ¿por qué tenemos que convivir con semejante espanto? No, porque siempre en la Argentina, no bueno, pero en los países serios no tienen inflación", subrayó al comparar el escenario local con el estándar internacional.

El senador también puso el foco en la necesidad de reducir los índices financieros para restablecer el financiamiento externo. En relación con el riesgo país, sostuvo que es indispensable disminuir esa variable para generar condiciones favorables: "Ese es el camino para que poder volver a los mercados internacionales, para poder tener crédito a tasas accesibles", explicó.

En ese marco, respondió a los cuestionamientos orientados al impacto social de las medidas y rechazó que se apele a la sensibilidad para justificar el descontrol de las cuentas. "No te pueden poner en un lugar de la falta de empatía porque voy a decir che, no no va por ahí, porque hemos ido por ahí los últimos 50 años y no ha ido cómo nos ha ido", argumentó el legislador.

Los antecedentes del Banco Central y el impacto en la economía

Hacia el cierre de su intervención, en un intercambio con el periodista Pancho, a quien definió como un especialista en la materia, Juez aludió a las decisiones monetarias del pasado. El dirigente llamó a mantener una línea de conducta uniforme y recordó cómo las intervenciones de la autoridad monetaria incidieron negativamente en la economía.

"¿Cuántas veces hemos vivido acá esas cosas, esas maniobras del Banco Central haciendo cosas verdaderamente irracionales que terminaban después repercutiendo definitivamente en la economía?", concluyó el senador, al insistir en que no se deben repetir fórmulas que perjudiquen el esquema productivo y financiero del país.