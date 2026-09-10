Vidal no da respuesta: las familias de Santa Cruz, entre las más morosas del país

El Gobierno de Claudio Vidal no brinda una respuesta efectiva frente al creciente problema del endeudamiento familiar y Santa Cruz quedó ubicada entre las provincias con mayor morosidad del país. El 20,6% de las familias registra créditos en situación irregular y el monto promedio de los préstamos impagos alcanza los $4.257.842, uno de los valores más altos de la Argentina.

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De acuerdo con el relevamiento correspondiente a junio de 2026, el informe la ubica entre las cinco provincias con mayor nivel de morosidad, detrás de provincias como Catamarca y junto con San Luis. La tasa santacruceña se encuentra además muy por encima del promedio general de morosidad familiar registrado en el país.

Uno de los datos más significativos aparece cuando se analiza el monto de la deuda en mora. Santa Cruz ocupa el segundo lugar nacional por el promedio de los préstamos morosos, con $4.257.842 por deudor, solamente por debajo de Tierra del Fuego, donde el promedio llega a $4.788.580. La media nacional, en cambio, se ubica en $2.490.084.

La respuesta del gobernador Vidal

El Plan de Alivio Financiero del gobernador Claudio Vidal, implementado desde abril y con vigencia hasta diciembre, se centra en sólo refinanciar las deudas de los empleados públicos activos y pasivos que sufren un impacto severo en sus ingresos, alcanzando descuentos de hasta el 75% de sus haberes. Gestionado a través del Banco Santa Cruz, la medida unifica los saldos pendientes de tarjetas de crédito y préstamos personales para extender los plazos de pago hasta en 72 meses (6 años), sumando dos meses de gracia y tasas preferenciales.

No obstante, la oposición asegura que la medida es un paliativo superficial que no soluciona el problema de fondo y terminará fracasando porque solo "estira" la agonía financiera de los hogares. Sostienen que al no fijar un tope drástico a las tasas de interés (como el 35% nominal anual que ellos proponen) ni eliminar los punitorios, las familias quedarán atadas a deudas eternas cuyos intereses seguirán devorando sus salarios frente a una inflación persistente.

Según los legisladores opositores, el plan no funcionará a largo plazo porque actúa como un beneficio exclusivo para el sector financiero en lugar de una verdadera protección al bolsillo, dejando además desamparados a los trabajadores del sector privado e informal de la provincia.

Una deuda que duplica el promedio nacional

La diferencia con el promedio argentino permite dimensionar la magnitud del problema. El monto promedio de los préstamos morosos en Santa Cruz es aproximadamente 71% superior a la media nacional, según los datos procesados por CEPA.

El informe analiza conjuntamente el financiamiento obtenido mediante el sistema bancario tradicional y los denominados proveedores no financieros de crédito, entre ellos las billeteras virtuales. El organismo advierte que la morosidad familiar se profundizó fuertemente desde fines de 2024 y que el deterioro afecta especialmente a quienes recurren a mecanismos de financiamiento alternativos.

A nivel nacional, la morosidad de las familias con bancos alcanzó el 12,8% en junio de 2026, mientras que al incorporar también las billeteras virtuales la irregularidad total llegó a alrededor del 15,5%. El escenario santacruceño, con un 20,6% de morosidad, se encuentra así varios puntos por encima de ese promedio nacional.

CEPA advierte que esta dinámica implica una precarización del endeudamiento, porque muchas familias que dejan de acceder al crédito bancario terminan recurriendo a billeteras, empresas de cobranzas o prestamistas informales, con costos financieros potencialmente mucho más elevados