En San Juan hubo un importante acatamiento al paro y Uñac lo justificó

En la provincia de San Juan se vivió una intensa jornada de paro en el marco de la convocatoria nacional impulsada por la CTA y por el gremio Camioneros, liderada por Hugo Moyano. Hubo manifestaciones en las calles de la Capital cuyana, cortes en ruta y un importante acatamiento en algunos sectores de la educación, la administración pública y en el bancario.

Al respecto del remezón que se sintió en San Juan por las medidas adoptadas como protesta, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, marcó su posición desde un primer momento, asegurando que “respeta” los derechos de los trabajadores y que lo ve como una manera de expresar su descontento por las medidas del gobierno nacional. En ese sentido envió un mensaje claro al gobierno macrista diciendo que espera que este paro “hiciera reflexionar y retomar el diálogo sin exclusiones”, con el oficialismo.

También aprovechó para indicar que “este modelo económico no es el adecuado” y por eso la queja multitudinaria. Uñac explicó que, si bien San Juan se ha comportado como uno de las provincias más respaldadas por las cuentas públicas, la inflación la está dejando por debajo el índice de recaudación provincial y eso complica las cosas.

“Cuando estas dos variables se juntan llevan a complicaciones, que son precisamente las que estamos viviendo en la actualidad”, sostuvo. Estas declaraciones las hizo para respaldar lo ya adelantado por su ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien lo acompañará en la fórmula de las generales de junio en San Juan. Gattoni había expresado su preocupación, porque la recaudación no es la más óptima y eso está complicando los números de la provincia sanjuanina. Entonces, en ese marco, declaró que abril iba a ser un mes bastante complicado.

LEER MÁS: El paro contra Macri se vivió con fuerza en Córdoba

En tanto, la máxima autoridad sanjuanina remarcó que no está a favor de un paro como forma de protesta, pero lo justificó por el mal humor generalizado de la sociedad en el difícil contexto económico que está viviendo el país. Entonces, aprovechó para aclarar que, si bien desde esa provincia se ha implementado la medida “día trabajado, día pagado”, esta vez se realizará un relevamiento para saber cómo se han comportado los niveles de acatamiento y a partir de eso se tomará la decisión de descontar o no el día, pero en principio no lo harían.

paro san juan.jpg

Los niveles de acatamiento

El paro en la provincia cuyana no afectó el área de Transporte público, porque el Gobierno uñaquista se encuentra en buenos términos con el gremio que los nuclea. Precisamente, una de las prioridades del gobierno local fue garantizar la movilidad para todos aquellos que sí asistieran a sus labores. El comercio abrió sus puertas al público, pero los bancos se mantuvieron cerrados durante toda la jornada, con letreros grandes que manifestaban su acompañamiento a la medida de fuerza.

En el área de Educación, hubo un porcentaje de acatamiento del 60,4 % aproximadamente. En sector que más se acopló a la medida fue la Educación Especial, que registró un 98%. En Nivel Inicial hubo un 87% de acompañamiento mientras que en Secundaria 82%; en el sector Primaria la respuesta fue de un 75%, mientras que en el Superior fue de 41,2%. En los sectores Técnica y Profesional se registró el 80% de acatamiento. En tanto, en los colegios privados (que tienen otro régimen de recaudación) el porcentaje fue del 15%.

Cortes y manifestaciones

El plato fuerte fue servido por los trabajadores agrupados por el gremio Camioneros, que cortaron, desde la madrugada de este martes, la Ruta Nacional N°40 a la altura del Control de San Carlos, impidiendo todo paso de camiones que tenían la intención de ingresar o salir de la provincia con destino a Mendoza.

Sin dudas, esta fue la postal más contundente del paro que tuvo como rótulo la bandera verde de Hugo Moyano, con la inscripción de “Camioneros presente”. Los trabajadores desplegaron gazebos y se colocaron al costado de la ruta principal de la provincia, que une los dos distritos cuyanos, para evitar que cualquier tipo de transporte de carga llegue a destino.

A su vez, en la capital sanjuanina hubo una gran manifestación integrada por varios sectores obreros. Eran familias enteras que recorrieron las calles capitalinas, de forma pacífica, para manifestarse en contra del gobierno de Macri. Las postales marcaron la gran presencia de niños y jóvenes con mate, que acompañaron la marcha que tuvo su cierre en la tarde, al pie de la Catedral sanjuanina, frente a la Plaza 25 de Mayo. Pero antes, una olla popular coronó la medida de fuerza en las inmediaciones de la Plaza del Bicentenario, por la debacle causada por las medidas adoptadas por el gabinete macrista.

LEER MÁS: Pablo Micheli: "Hay que ayudar a que Cristina llegue a Presidenta"