Vivienda y dignidad: la respuesta de la Provincia ante la retirada del Gobierno de Milei

Hay lugares donde se puede leer un país entero. El pasado 1° de octubre, en Melchor Romero, La Plata, entregamos 175 viviendas: 139 para mujeres que integraron el ex programa Ellas Hacen, 6 para oficios judiciales por ley, 30 para personas externadas del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn y otras en cumplimiento de la Ley de Salud Mental. Quien recorra ese barrio podrá ver, en el mismo terreno, las dos concepciones de Estado que se disputan en la Argentina.

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La historia empieza en 2013. Después de la inundación del 2 de abril, un grupo de mujeres platenses se sumó al Ellas Hacen, un programa implementado desde Desarrollo Social de la Nación. Se formaron en albañilería, electricidad, herrería y plomería, oficios que históricamente se les negaron; se organizaron en cooperativas y empezaron a levantar sus propias casas. Para la mayoría de ellas fue, además, la puerta de salida de situaciones de violencia de género. Trabajo, formación, acceso a la vivienda y autonomía económica: eso era el proyecto.

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En diciembre de 2015, todo se frenó. Los gobiernos de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Julio Garro cortaron los fondos, los materiales y la capacitación. A esas mujeres les prohibieron entrar al barrio y les dijeron que las casas no eran para ellas. Lo que siguió fue el abandono con obras a medio hacer, saqueo, intrusiones. Un predio convertido en basural.

Durante los años de la gestión macrista, a estas mujeres se les dijo explícitamente que las casas no serían para ellas; aun así, resistieron en red y mantuvieron viva la exigencia por sus derechos.

Esa es una idea del Estado: “Sálvese quien pueda”, “arréglense como puedan”. No construye autonomía, no da oportunidades; abandona y deja que todo se degrade. Es la misma que hoy encarnan Javier Milei y todos sus aliados. Con el gobierno nacional actual la historia se repite: Nación dejó abandonado un Centro Territorial Integral para mujeres en situación de violencia de género con un 30% de avance y un Centro de Desarrollo Infantil que nunca empezó. La Provincia pidió formalmente hacerse cargo de esas obras. Todavía espera respuesta.

La otra concepción pone en el centro los derechos, el trabajo y la vida digna. Y construye, aun en medio de las dificultades. Con el gobernador Axel Kicillof, la recuperación de este barrio fue una de las primeras decisiones de nuestro Ministerio de Mujeres y Diversidad, hoy el único con este rango en el país.

La sostuvimos con un presupuesto ajustado, con una pandemia en el medio y desde 2023, con un gobierno nacional que se desentiende haciendo alarde la crueldad. Armamos una mesa de trabajo con más de 10 organismos provinciales, la Municipalidad de La Plata, empresas de servicios y cooperativas. El proyecto original había avanzado con 71 casas, que hoy están en proceso de regularización dominial y mejoras. El nuevo barrio que se construyó duplicó esa cifra: entregamos 145 y el primer día, ya se habían realizado 36 mudanzas.

Hay un dato que lo resume: es la primera vez que un barrio entero queda en cabeza de mujeres. El 100% de las escrituras está a su nombre. Eso es autonomía concreta, con llaves y papeles.

La reparación tampoco termina en la entrega. Alrededor de las viviendas se construyó un parque, con espacio verde, cancha y lugar para las infancias, porque entendemos el hábitat de manera integral: no alcanza con una casa si no hay barrio ni comunidad. La mesa de trabajo sigue funcionando, junto con el Hospital Alejandro Korn, para acompañar lo que viene, esto es un centro cultural, la escuela, la salud de cada familia, la recuperación de las obras nacionales paralizadas. Y seguimos al lado de las mujeres que no salieron sorteadas, para seguir buscando soluciones alternativas.

El abandono y destrucción que vivió el programa “Ellas hacen” puede funcionar perfectamente como metáfora de la Argentina. Así los modelos neoliberales destruyen, entregan, saquean al país entero. El barrio que acaba de inaugurarse con 175 viviendas para más de 600 personas, espacios recreativos y planes para seguir con más servicios y mejoras, es el modelo de la Argentina en el que queremos y nos merecemos vivir.

Hace años, en La Plata, cuando nos querían asustar y nos trataban de locas, la amenaza era: “Te vamos a mandar a Melchor Romero”. Hoy ese nombre significa otra cosa, significa un lugar digno para vivir en comunidad. Hoy, donde hubo abandono e indiferencia, hay Estado presente. Donde hubo una promesa incumplida, hay viviendas. Donde hubo encierro, hay vida en comunidad. Esa es la Argentina que Axel nos convoca a construir.