Una desgracia que presenta la economía frente a los vendedores de ilusiones y soluciones mágicas es que las restricciones existen. Tranquilo, lector, no vamos a hacer analogías del tipo “la economía es como una casa, no se puede gastar más de lo que ingresa”. Y tampoco saltaremos del otro lado para filosofar acerca de las escaseces de “la ciencia lúgubre”. Interesa hablar sobre algo mucho más palpable.

{{{htmlAmp}}}

La heterodoxia de salón y el espejo de Brasil

Cierta heterodoxia de salón, esa que solo habita en las aulas universitarias y que sabe que nunca se sentará en la silla eléctrica de la toma de decisiones, se escandalizó por la designación como ministro de Hacienda de Brasil de uno de los principales banqueros del vecino país, Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente del directorio de Bradesco, lo que fue interpretado poco menos que como una rendición frente al poder económico. Sin darse cuenta, esta heterodoxia boba habita en un microclima tribal similar al de los libertarios y bolsonaristas que, desde el otro extremo, acusaban a Lula de “comunista”. En este mundillo no faltan, por ejemplo, algunos sedicentes kirchneristas que se olvidan de que el propio Néstor Kirchner, frente a los cuestionamientos por la designación de Martín Redrado al frente del BCRA, respondió: “¿Qué querían, que nombre al flaco Kunkel?”. Como hablamos de anécdotas que ocurrieron dos décadas atrás, detallamos: Carlos Kunkel fue un fiel ladero político e incondicional de Néstor, y Redrado, el ex Golden Boy noventista, un “hombre del mercado”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero lo que interesa en particular no es Brasil, sino qué dice esto para la economía argentina y para cualquier futuro gobierno Nac&Pop.

Globalización financiera y expectativas

Desde hace al menos cuatro décadas se consolidó en el capitalismo planetario la libre movilidad de capitales. Es lo que suele llamarse también “globalización financiera”. Lo que cambió desde entonces fue la progresiva desregulación de los mercados de capitales, que dejó en el pasado las políticas restrictivas sobre sus movimientos. No quiere decir que se haya vuelto imposible cualquier restricción, sino que los capitales circulan mucho más, lo que aumentó el poder de facto de eso que normalmente se denomina “los mercados”.

Los mercados no son un ente abstracto, sino la suma de las voluntades de los operadores que todos los días, a lo largo del planeta, compran y venden bonos y acciones. Su comportamiento puede parecer irracional, pero tiene una racionalidad bastante predecible. A un nivel muy general, si un determinado gobierno anuncia medidas “pro mercado”, los operadores comprarán títulos y acciones de ese país, lo que hará subir las cotizaciones. Frente al triunfo electoral de Javier Milei, o de Mauricio Macri en su momento, cualquier especulador iniciado sabía que vendrían, como mínimo, meses de fiesta en la cotización de bonos y acciones.

Conviene, sin embargo, distinguir dos fenómenos que suelen confundirse. La suba de las cotizaciones expresa, en primer lugar, una modificación de las expectativas y de los precios a los que los operadores están dispuestos a comprar y vender activos. No significa necesariamente que se haya producido una entrada neta de capitales al país. Una cosa es la valorización de los activos existentes y otra, la entrada efectiva de divisas. Esta última depende de decisiones concretas de inversión y financiamiento, y puede acompañar o no a la primera. La distinción importa porque la euforia inicial de los mercados puede generar una sensación de abundancia financiera que no necesariamente se corresponde con la disponibilidad efectiva de recursos externos.

El espejismo de las profecías autocumplidas

En pocas palabras, “el mercado” tiene una ideología bastante sencilla: cree que cualquier medida anti-Estado y antiderechos de los trabajadores se traduce en crecimiento económico. Si una economía crece, se supone entonces que sus empresas ganarán más, lo que significa que aumentará el precio de las acciones y, a la vez, el sector público tendrá mayor capacidad para afrontar sus deudas, lo que significa que aumentará el precio de sus títulos de deuda. Y viceversa. El resultado es que la voluntad del mercado determina los flujos de entrada y salida de capitales, con prescindencia de si su análisis está equivocado o no. En realidad, es un poco más complejo, porque también influyen la geopolítica y la voluntad estadounidense, el hegemón regional, pero, en esencia, así es como funciona.

La dinámica se parece mucho a la de las profecías autocumplidas. Cuando hay un gobierno de derecha y pro estadounidense, las cotizaciones suben porque los operadores compran, no porque efectivamente aumenten las ganancias de las empresas y la capacidad del Estado para afrontar sus deudas. Pero, mientras tanto, puede producirse un flujo de entrada de capitales que permite mantener el espejismo de que todo va bien. La valorización inicial de los activos, las expectativas favorables y la eventual entrada de divisas se refuerzan mutuamente y alimentan la percepción de que la economía marcha en la dirección correcta. La ilusión se mantiene hasta que se manifiesta la recesión que normalmente provocan las políticas pro mercado. Los operadores descubren que las ganancias no serán tales y los capitales, siempre miedosos, cambian de dirección: lo que antes era entrada se vuelve salida, caen acciones y bonos, se dispara el tipo de cambio, suben los precios. ¿Le suena?

Conducción política y restricciones reales

No hablamos de entelequias. A veces se ve mejor cuando se mira desde fuera: los mercados reaccionaron positivamente cuando en Brasil se esperaba una victoria de Flavio Bolsonaro, negativamente cuando ganó Lula y positivamente con la designación de un banquero a cargo de Hacienda. Lula no la tendrá fácil: estará presionado por arriba y por abajo. Pero sería un error interpretar la elección de Trabuco exclusivamente como una concesión al poder financiero. El banquero tiene una trayectoria propia y vínculos previos con Lula. Su eventual incorporación al gobierno también puede leerse como la búsqueda de un interlocutor capaz de transmitir confianza a los mercados y, al mismo tiempo, de operar dentro de un proyecto político que no necesariamente comparte todas sus preferencias. La diferencia no es menor: una cosa es reconocer el poder de los mercados y construir canales de negociación con ellos, y otra, entregarles la conducción de la política económica.

Disminuir su supertasa de interés significará reducir las transferencias que por esta vía hace al capital. El llamado déficit cuasifiscal demanda recursos contantes y sonantes a los que no se les puede dar otro destino. Es una zoncera económica pensar que no importa cuando se trata de moneda propia. Desde abajo, mantener cierto orden fiscal supondrá que no podrá satisfacer todas las demandas populares. Lo que define a un estadista, como Lula o como Néstor Kirchner, es que puede mantener el equilibrio entre estas demandas antagónicas en función de objetivos políticos y sociales.

La restricción, entonces, es que la libre movilidad de capitales y los mercados existen. Sin embargo, las políticas absolutamente pro mercado, como las del presente local, no solo no garantizan el éxito, sino que suelen conducir a una recesión. Milei no dejó de satisfacer ninguna de las demandas de los mercados y, a pesar de ello, los flujos de capitales cambiaron de signo. El momento en el que la economía real importa siempre llega. La conclusión preliminar es que lo mejor que podrá hacer un futuro gobierno Nac&Pop será poner un ministro de Economía que sea percibido como amigable por los mercados, pero de ninguna manera seguir a rajatabla las demandas de estos. Se llama tener capacidad de conducción política, es decir, de operar bajo las restricciones del mundo real y no de teorías imaginarias.