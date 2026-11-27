Permítame, lector, repetir algunas ideas de utilidad para comprender la estanflación del presente. No acudimos a la repetición porque el público se renueva, sino porque la historia se repite.

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La primera idea es el sesgo de clase del gobierno. La decisión de destruir las funciones básicas del Estado —no se olvide nunca de aquello de “soy el topo que viene a destruir el Estado por dentro”— no está guiada por una ecuación de ingresos y gastos; no hay detrás una idea de eficiencia técnica de orden fiscal. Lo que buscó el mileísmo no fue el equilibrio fiscal per se, sino bajarles los impuestos a los más ricos. Y si el objetivo es bajar impuestos y mantener cierto equilibrio en las cuentas públicas, se debe reducir todavía más el gasto. Pero como el oficialismo es un gobierno de “degenerados fiscales”, también destruyó los ingresos al bajarles los tributos a la cima de la pirámide, lo que introdujo a la economía en un círculo vicioso contractivo.

Desfinanciar la salud, la educación, la ciencia, la discapacidad, el sistema previsional y la infraestructura pública no es una decisión técnica, contable, de debe y haber, de ingresos y gastos: es —comillas, negrita y subrayado— “una decisión política”. No se deje acorralar, lector, por el razonamiento dicotómico; no se deje apretar en el lecho de Procusto de la pregunta tramposa: ¿cómo se financia? El Estado se financia con una estructura impositiva racional en función de objetivos. Qué funciones debe cumplir el Estado no surge de un imperativo técnico, sino de una relación de fuerzas. Cuando escuche a los economistas decir que el gran logro del mileísmo es haber incorporado “la cultura del equilibrio fiscal”, no les crea: le están vendiendo el producto por el que les pagan: ideología. Esta aceptación es la que motiva que la prensa internacional, que se entusiasmó con el Peluca con motosierra, ahora descubra que en Argentina no había ningún milagro económico. Era pura ideología.

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La alta burguesía local, a la vez globalizada, carece de una visión integral de país. No le interesa la parte de la población que se queda afuera del modelo; solo le interesan las ganancias de corto plazo. No se trata de bien y mal. Es una pulsión biológica, es la lógica del capital desenfrenado. Si una parte de la población se queda afuera, se resuelve con la policía y el poder judicial, la mal llamada “justicia”. Que el mercado de trabajo sea una desgracia no la afecta; al contrario: es una oportunidad para bajar costos laborales y destruir derechos. Vale recordar que ya desde el macrismo existía la orden de eliminar la palabra “derechos” de cualquier documento público.

De nuevo, es imposible analizar la estanflación del presente sin introducir el sesgo de clase del modelo. El problema de fondo, en todo caso, será la disputa intraburguesa. Mientras una parte del capital nacional, muy entrelazado con fondos globales, se queda con las empresas de los capitales extranjeros que huyen del país, y mientras a algunos pocos sectores ligados a los recursos naturales todavía les va bien, cada vez son más los empresarios que apoyaron la pulsión destructiva del mileísmo y que hoy se arrepienten a fuerza de caída de ventas, capacidad instalada ociosa, entrada en convocatoria o el liso y llano cierre definitivo. A veces —solo a veces— los errores se pagan.

El descalabro macroeconómico y los componentes de la demanda

La segunda idea es el descalabro macroeconómico. De nuevo, si le dicen, a la Scalabrini Ortiz, que la economía es muy sencilla, “una cuestión de sumas y restas que cualquier niño puede entender”, también desconfíe. El análisis económico, como cualquier ciencia que trabaja con modelos en los que interactúan múltiples variables, no está exento de complejidades no siempre asequibles a los no iniciados. Salvando las distancias, no se puede comprender el funcionamiento del cuerpo humano sin haberlo estudiado. Con la sola intuición se puede caer en interpretaciones falsas como, por ejemplo, la teoría de los humores. Sin embargo, a un nivel muy general, el de los grandes agregados, el análisis económico sí es relativamente sencillo. El modelo más básico, con consenso en toda la academia, es el sintetizado por la ecuación macroeconómica básica (o keynesiana), que dice que el producto, digamos el PIB, la oferta global, es igual a la demanda global desglosada por sus componentes, que son el consumo, la inversión, el gasto y el neto del comercio exterior, es decir, el saldo comercial: las exportaciones menos las importaciones. (Que la ecuación haya sido desarrollada por J. M. Keynes no significa que el mainstream de la profesión la rechace, como podría creer algún despistado).

La economía es compleja porque desarrollar todas las implicancias de esta ecuación demandaría más tomos de los que es capaz de plagiar el Presidente, pero, siempre a un nivel general, es fácil entender que si se deprimen los componentes de la demanda, la economía se contrae, y si se estimulan, la economía crece. Por ejemplo, si caen los ingresos de los trabajadores, salariales y no salariales, el consumo se deprime. Y en Argentina el consumo privado equivalía en 2025, según el Indec, al 70 por ciento del PIB. Cuando cae el consumo, las empresas venden menos, lo que las lleva a producir menos y, entre otros efectos, afecta negativamente al mercado de trabajo. Esto es lo que explica la caída del uso de la capacidad instalada de la industria; es decir, parte de las máquinas se mantienen apagadas. A su vez, si no hay expectativa de mejora de las ventas y hay capacidad instalada ociosa, desaparece el incentivo para otro de los componentes de la demanda: la inversión. Esto es lo que explica que el nivel actual de la inversión se encuentre en pisos históricos. La poca inversión relativa solo ocurre en sectores extractivos vinculados al comercio exterior, con poco o nulo derrame sobre el mercado interno, salvo en unos pocos enclaves regionales. Otro componente de la demanda, el gasto, que en las economías avanzadas se utiliza para conducir el ciclo, es sistemáticamente destruido por el Gobierno. En el futuro se analizará como insólito que un gobierno haya abandonado por completo la obra pública, incluida la amortización de la infraestructura. El único rubro que tracciona positivamente son las exportaciones, pero, siempre según el Indec, solo representan el 15,6 por ciento del producto.

Ancla cambiaria, endeudamiento y escenarios futuros

Estos componentes de la demanda explican el lado real de la economía; luego está el lado monetario y financiero. Aquí las claves para entender la política oficial son dos y están correlacionadas: el ancla cambiaria, que se expresa en un dólar barato, a niveles de la Convertibilidad que estalló en 2001, y su contracara, el endeudamiento. El núcleo es entender que, para sostener el tipo de cambio, el Gobierno recurrió a blanqueos de capitales y sucesivos endeudamientos, con el FMI y con el Gobierno estadounidense, lo que, dicho sea de paso, aumenta sus compromisos “intertemporales” de divisas. Más deuda es alivio presente, pero más pagos futuros. Las ayudas externas no son regalos. Esta semana se supo que, con todas las fuentes externas cerradas tras la derrota electoral de Donald Trump y el riesgo país volando, el Gobierno buscará, vía expansión del uso del swap de monedas, aumentar su endeudamiento con China. Puede que los “malditos comunistas” no sean tan malditos. Como ya lo hizo durante el macrismo, todo lo que toca el ministro Luis Caputo lo convierte en deuda. Es una suerte de piedra filosofal a la inversa. En el corto plazo seguirá ocurriendo más de lo mismo: aumentar el endeudamiento público para que los privados fuguen dólares baratos. Es realmente increíble que la misma secuencia histórica de políticas económicas fallidas y ruinosas se repita una y otra vez. El “lado positivo” es que, si se consigue más deuda, podrá seguir postergándose el shock devaluatorio, lo que significa que no habrá “estallido” financiero en el corto plazo y la inflación no pegará ningún salto, aunque pronto se sentirá la suba de la divisa de las últimas semanas.

El pronóstico optimista, si se consigue financiamiento, es que los componentes de la demanda seguirán estancados, lo que significa que la evolución del PIB seguirá sin cambios o cayendo, la deuda continuará en aumento y la inflación se ubicará algo por encima de la prevista por los siempre optimistas proveedores del REM del BCRA, a su vez replicados por el FMI. Puede preverse que el mundo del trabajo y el humor social no pasen por su mejor momento. El mejor escenario será entonces el de la estanflación hasta el final del mandato. El escenario más temido, en cambio, sería el que emergería si el financiamiento externo no aparece. En ese caso habrá que escuchar al Presidente, quien dijo ser especialista en crecimiento también bajo la opción “sin dinero”. Si quiere saber más detalles, siempre según la letra presidencial, puede consultar la Biblia, fuente ineludible, junto a los autores austríacos, de “la moral como política de Estado”.