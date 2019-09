Wos en El Destape Radio: “Hay gente que se queja si tocás temáticas sociales pero el rap es político, nació así”

El rapero Wos recordó su duro discurso sobre la compleja situación social que vive la Argentina, palabras que brindó luego de ganar la final nacional de Red Bull Batalla de Gallos, y remarcó: “Hay gente que se queja si tocás temáticas sociales. Pero el rap es político, nació así”.

En una entrevista íntima con Marcelo Figueras en El Destape Radio, el músico rememoró que el día de la batalla, en 2017, le "vino todo el nerviosismo". Fue en el Luna Park, su primera vez en ese mítico estadio: "Me acuerdo que el host (anfitrión) habló del atentado en España y, cuando lo escuché, antes de la final o la semifinal, me vino a mi todo lo que estaba pasando y me pregunte si no iban a decir nada".

Por eso, tras ganar, dijo: "Están pasando cosas muy crudas en el país. Hay mucha gente que se queda sin trabajo, acaba de desaparecer Santiago Maldonado así que, wacho, no hay que olvidarse de esas cosas. Hay que bajar a los fachos estos".

Wos remarcó que cuando ganó y se dirigió al escenario, donde brindó esas palabras, salió "con eso medio inconsciente. No sabía si iba a estar filmado. Fue un momento loco, intenso".