Viral: Alejandro Sabella se vistió de Papá Noel en Navidad y el video estalló en las redes sociales

Alejandro Sabella dejó atrás una dura enfermedad que hizo temblar su vida años atrás. Sin embargo, el ex entrenador de la Selección Argentina pudo salir adelante y hoy en día disfruta de sus afectos gozando de buena salud. De hecho, 'Pachorra' aprovechó la Navidad para vestirse como Papá Noel y sorprender a la familia en la intimidad. Pero claro, el momento fue capturado por su hijo Alejo, quien subió el video a las redes sociales.

-¿EL MEJOR VIDEO DE LA NAVIDAD?

-CORRECCIÓN: EL MEJOR VIDEO DE TODAS LAS NAVIDADES... 😍😍



📹 IG / AlejoSabella pic.twitter.com/Askt7P5SLp — Diario Olé (@DiarioOle) December 26, 2019

Rápidamente, este momento se viralizó entre los diferentes usuarios de Twitter que celebraron ver a Sabella de pie y con un aspecto magistral. De hecho, fueron varias las personas que emitieron su opinión enalteciendo la felicidad con la que goza una persona muy querida dentro del mundo del fútbol argentino.

Alejandro #Sabella III

"Cuando yo estaba peleándome

para ver si seguía acá con uds

o me iba para el otro lado,

me acordé lo que les decía a mis #alumnos, a mis #jugadores

"No pueden dar menos del 100%"

"Si se los pedía a ellos yo tenía que luchar al 100% para mantenerme con vida" pic.twitter.com/PMFkIbP9aj — Gustavo Gallardo​ (@gusfutsal) August 25, 2018

"Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%'. Y si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", supo manifestar Alejandro en 2018, cuando fue reconocido por la Universidad Nacional de La Plata.