En la lucha contra el coronavirus, muchas personas han logrado recuperarse de la pandemia. De hecho, en Argentina (hasta el mediodía de este viernes) hay 976 ciudadanos que pudieron dejar atrás esta dura enfermedad. Entre ellos está Nelly, la abuela que a sus 86 años tuvo la dicha de sobreponerse a esta situación.

Y, mediante una nota con Diario Olé, la señora envió un mensaje emotivo que fue filmado por su hija Miriam. Portando la camiseta de Lamadrid, equipo de la Primera C del fútbol local, Nelly le agradeció a las enfermeras y médicos de la institución en donde la trataron: "Gracias amores, por lo bien que se portaron. Me cuidaron bárbaro. Por su puesto que le ganamos al Coronavirus. Muchas gracias al hospital Vélez Sársfield. No salgan de casa. Besos”.

Yo lloraba por los rincones, pensando que no la iba a ver más. Cada vez me decían que la neumonía avanzaba. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que se había empezado a recuperar. Y de repente repuntó, el hisopado indicó que había creado anticuerpos y entonces decidieron darle el alta porque se le había ido la neumonía", manifestó su hija Miriam.

Luego de casi 20 días de internación, Nelly pudo triunfar. Sin embargo, ahora espera que su hijo Miguel Ángel (de 58 años) logre alcanzar el mismo camino. Por lo pronto, este señor se encuentra en estado crítico y con respiración asistida.