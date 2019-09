Un premio Nobel de Economía comparó la crisis generada por Macri con el 2001

El premio Nobel de Economía Paul Krugman caracterizó a la situación que atraviesa Argentina como desastrosa. El prestigioso académico hizo hincapié sobre el problema que representó el megaendeudamiento externo en toda la gestión de Cambiemos y lo comparó con la crisis del 2001.

A través de su cuenta de Twitter, inició su análisis con la frase "Llorando por la Argentina: estoy tratando de entender el desastre". Entre las causas del fracaso del modelo económico, Krugman afirmó que el presidente, Mauricio Macri, "no pudo o no quiso" implementar las reformas que el país necesitaba.

Krugman se mostró sorprendido porque la situación actual está "increíblemente cerca" de la receta usada en el período 1998-2001, sin ley de convertibilidad, pero con errores de política similares y con el FMI avalando ese camino. También expresó su preocupación por el desempeño de Christine Lagarde en su nuevo rol al frente del Banco Central Europeo (BCE). "Todos los involucrados realmente, realmente deberían haberlo hecho mejor".

Crying for Argentina: I'm trying to understand the mess, and I have a first-pass sketch of a story. As I understand it, when Macri took office he already had a twin-deficit problem: budget and foreign, with significant current account imbalance 1/ pic.twitter.com/7o934Ec1dV