Turquía: un avión se partió en dos tras un aterrizaje forzado

Un avión que se salió de pista se partió en dos partes y se incendió en el aeropuerto Sabiha Gokcen de Estambul, en Turquía. Las impactantes imágenes se viralizaron en las redes sociales donde se observan videos desde diferentes tomas que muestran la aeronave quebrada.

Desde Turquía, los medios afirman que aún no hay posibilidad de descartar víctimas fatales, aunque hasta el momento no se registraron entre las 177 personas que viajaban en el avión. En videos compartidos en las redes se observa cómo los pasajeros escapan de la nave que tras partirse se incendió y generó una situación de peligro.

#LIVE



A passenger plane of Pegasus Airlines gets off the track at Sabiha Gökçen Airport in #Istanbul



The plane seems to have received some damage due to the incident. pic.twitter.com/dXxBap0I4B