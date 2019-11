Trotta: "Es importante que el empresariado se compromete en el proceso de reactivar la economía"

Nicolás Trotta, coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández se refirió a los planteos de la CGT y la UIA sobre el bono y señaló que “el movimiento obrero tiene una mirada de acompañamiento a este proceso muy claro”.

Del mismo modo agregó que “las centrales obreras están trabajando en la recomposición de los sectores más golpeados” y puntualizó que “es importante que el sector que se va a ver beneficiado, que es el empresariado, se comprometa en el proceso de reactivar la economía”.

En diálogo con El Destape Radio, el rector de la UMET se refirió al reparto de cargos en el Gabinete. Aseguró que Alberto Fernández aún no lo confirmó como Ministro de Educación y se explayó al respecto: “Alberto Fernández todavía no nos confirmó los cargos específicos. Estimamos que unos días antes del 10 de diciembre lo hará. Alberto nos dijo que todavía no es tiempo de nombres”.

Sobre la situación en la región, Trotta afirmó que “el Golpe de Estado interrumpe el proceso redistributivo que ocurría en Bolivia”; destacó que “Latinoamérica es un territorio en disputa en cuanto al rol de los Estados Unidos” y remarcó que “hay que tener relaciones con todos países del mundo incluido Estados Unidos, China, pero defendiendo nuestros intereses”.

“Hay un componente distinto a la década del 70, en que todo es mucho más dinámico”, añadió. Asimismo planteó que “en Uruguay las encuestas dan victoria de Lacalle Pou, que tiene la misma mirada que Macri”. Y enfocó que “la premisa que planteó Alberto Fernández es la necesidad que los gobernadores sean parte central de la búsqueda de soluciones”.

“Macri no solo deja una profunda crisis económica y social sino una gran dificultad para afrontar la deuda”, indicó. Asimismo agregó que “hay que dejar atrás la mirada absolutamente infantil que tuvo Macri con las potencias, que pensó que porque venían al G20 eso nos beneficiaba”, concluyó Trotta.