Tragedia en el Aeropuerto de Ezeiza: funcionario bonaerense deslizó que el derrumbe ocurrió por un "apuro" en las obras

El delegado del Sector de Inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Sergio Lescano se refirió a la tragedia ocurrida en el aeropuerto de Ezeiza, la cual le costó la vida a a un obrero y dejó otros diez heridos en una obra que el presidente Mauricio Macri pensaba inaugurar en breve. Al respecto, señaló que “podemos inferir que esto sucedió por un apuro en las obras” y confirmó que “hay una inspección que detectó problemas, pero no se suspendió la obra. Se le puso una infracción, no una suspensión de tareas”.

Lescano dialogó con el programa Habrá Consecuencias, por El Destape Radio, y allí dejó al descubierto que “el Ministerio de Trabajo no hace una tarea de inspección adecuada en la provincia de Buenos Aires”. "Las obras grandes deberían tener un programa especial sobre riesgos, y en este caso eso no se cumplió”.

“A los inspectores no nos dan tarea, no quieren que salgamos a inspeccionar"

“A los inspectores no nos dan tarea, no quieren que salgamos a inspeccionar. No nos mandan a grandes empresas, sólo a chiquitas”, puntualizó. A la vez, agregó que “este accidente se podría haber evitado” y concluyó que “la prevención evita estos accidentes, y no estamos actuando como corresponde para evitarlos”.