Tenembaum: "Me daría pena que no continúe María Eugenia (Vidal) en la Provincia"

El conductor de radio Ernesto Tenembaum manifestó que sería una pena que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no siga en su cargo luego del 10 de diciembre.

"Me pasa en la provincia de Buenos Aires, lo contrario a lo que me pasa en la elección nacional. Me daría pena que no continúe María Eugenia y me daría pena que no tengamos la experiencia de ver cómo es Axel gobernando", afirmó Tenembaum.

El conductor explicó que "ninguno de los dos tiene denuncias de corrupción sobre ellos", manifestó que "no son agresivos, ni intolerantes" y agregó que "pueden hablar entre ellos".

"Hay dos cosas que le valoro mucho: una es la no reelección de intendentes hizo que terminen los feudalismo en la provincia de Buenos Aires y el segundo elemento que es central porque es derechos humanos y es narcotráficos es barrabravas que estaban amparadas, protegidas y financiadas por el kirchnerismo", sostuvo Tenembaum.