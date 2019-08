Standard & Poor's rebajará la calificación de la situación financiera de Argentina

La calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) levantará la calificación de "default selectivo" para la Argentina. La reprogramación en el esquema de pagos de vencimientos generó un cimbronazo en la percepción internacional sobre el esquema financiero de Mauricio Macri.

De este modo, la categoría cesó al haber entrado ya en efecto el nuevo cronograma de pagos establecido por el Gobierno. De igual manera, S&P recortó de su calificación de la sustentabilidad de la deuda a largo plazo de Argentina, de B- a CCC-.

El Gobierno postergará U$S 7.000 millones en pagos de letras locales a corto plazo para inversores institucionales y buscará un "reperfilamiento voluntario" de USD50.000 millones de deuda a largo plazo, según los anuncios hechos por ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el miércoles. También negociará para el pago de más de U$S 44.000 millones recibido del FMI, sobre un préstamo stand by de USD 57.000 millones.

El riesgo país de la Argentina volvió a escalar más de 100 puntos y llegó a los 2.483 puntos básicos. Es el máximo nivel desde junio de 2005, cuando Argentina negoció con acreedores privados un canje de la deuda, 14 años atrás.