El amor menos pensado llegó a su fin: Jacobo Winograd y Silvia Süller oficializaron su separación luego de un mes de casados. La farándula se lamenta por la ruptura y los tortolitos emprenden rumbos separados, pues Suller dejó bien claro en su Twitter que no hay chances de reconciliación.

"¡Se terminó! Pasó un mes desde que nos casamos y no salimos ni una sola vez", sentenció la ex de Silvio Soldán en su cuenta de Twitter. Recordemos que ambos mediáticos habían contraído casamiento el pasado 12 de enero en el programa El Precio Justo conducido por Lizy Tagliani. En su momento, Jacobo le había pedido a Silvia que disfrutase del amor que le tenía sin pelearse con medio mundo del espectáculo.

Para cerrar el posteo, Silvia arremetió: "La semana pasada fue mi cumpleaños y, el 14 de febrero, San Valentín...Y el señor Jacobo brilló por su ausencia física, material y espiritual. ¡No va más! ¡Game Over!".

La pareja se conoce desde hace más de 40 años y sus idas y venidas ya son un clásico de la televisión argentina. En la década del 90, Süller corrió el rumor que Jacobo tenía un "chizito" algo que lo marcó y hasta el día de hoy se lo siguen recordando.

SE TERMINO!...NO SOLO NO SALIMOS NI UNA SOLA VEZ EN 1 MES D LA BODA SINO Q ADEMAS LA SEMANA PASADA FUE MI CUMPLE EL10, 1 MES D CASADOS EL12 Y SAN VALENTIN EL14!!! LES CTO Q EL SR.?🤨

@Jacobowinograd_ BRILLO X SU AUSENCIA FISICA, MATERIAL Y ESPIRITUAL, NO VA MAS! GAME OVER!!! pic.twitter.com/XcGXHo5xvF