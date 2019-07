Soledad Villamil: "Prendo velas para que haya un cambio de rumbo en el país"

La crisis golpea a todos y la industria artística es una de las más afectadas en estos cuatro años de gestión de Cambiemos. Es el caso de Soledad Villamil, actriz que protagonizó la película argentina ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos", quien aseguró que "prende velas" para que a fin de año haya un cambio de gobierno.

LEA MÁS La precaria condición laboral de quienes ayudan a quienes duermen en la calle

“Prendo velas para que haya un cambio de rumbo en el país. Es obvio que esto no va más”, aseguró la artista, en diálogo con el programa radial 'La vuelta completa', por AM 530, al tiempo que se sinceró y sostuvo que no entiende "como hay gente que piensa que este Gobierno aún da para más".

LEA MÁS Venezuela, fútbol y los Andes: ¿de qué habló Macri para no mencionar a los afectados por el frío?

Por otro lado, aclaró: "no me quejo de lo estrictamente personal, tengo casa y calefacción. Siento la depresión del mercado, hay un montón de gente que estamos viendo difícil esta situación. Estamos todos afectados por esta crisis, está afectado el consumo. La parte cultural, de entretenimiento, ocio y salida es de las primeras cosas que cualquier corta en momentos de apretar el cinturón”.

“Salís a hacer un show y pensás cuanto se puede cobrar la entrada. La gente tiene que poder pagarla y hay un costo que suplir”, describió.

LEA MÁS Hinchas de Boca le piden a Angelici que abra el estadio para la gente en situación de calle

Además, Villamil añadió: “Cualquiera que camine por Buenos Aires ve que hay un montón de gente durmiendo en la calle. Hay muchas familias, no hay casos aislados. Es una tristeza enorme, está buena la solidaridad que se genera”, y concluyó que “entre la dificultad y el dolor la solidaridad es una cuota de optimismo”.